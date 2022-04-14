В Екатеринбурге стала известна программа акции «Бессмертного полка», которая пройдет в рамках празднования Дня Победы. Акция начнется 9 мая в 11.00 от улицы Толмачева. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Валерий Басай.
«Мы идем с улицы Толмачева по проспекту Ленина и до „Дворца молодежи“. Там будет стоять сцена, где будут выступать коллектив из „Театра эстрады“», — сообщил организатор «Бессмертного полка». Также там будет установлен экран для трансляции и будут раздавать солдатскую кашу.
Организаторы просят приходить людей к девяти утра, потому как каждый участник акции должен пройти предварительный досмотр сотрудниками МВД, а после этого сможет принять участие в шествии. «Официально сбор и построение начинается в девять часов утра, а начало движения колонны в 11 часов. Мы пойдем сразу же за парадом военной техники», — рассказал Басай.
По словам организатора, шествие будет идти примерно в течение двух часов. Предполагается. что в этом году в «Бессмертном полку» примет участие примерно 150-170 тысяч человек.
Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что впервые за три года шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате. Однако уже случился неприятный инцидент — житель Екатеринбурга опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка», за это его будут судить.
Акция «Бессмертный полк» начнется от улицы Толмачева и завершится возле «Дворца молодежи»
В Екатеринбурге стала известна программа акции «Бессмертного полка», которая пройдет в рамках празднования Дня Победы. Акция начнется 9 мая в 11.00 от улицы Толмачева. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов акции Валерий Басай. «Мы идем с улицы Толмачева по проспекту Ленина и до „Дворца молодежи“. Там будет стоять сцена, где будут выступать коллектив из „Театра эстрады“», — сообщил организатор «Бессмертного полка». Также там будет установлен экран для трансляции и будут раздавать солдатскую кашу. Организаторы просят приходить людей к девяти утра, потому как каждый участник акции должен пройти предварительный досмотр сотрудниками МВД, а после этого сможет принять участие в шествии. «Официально сбор и построение начинается в девять часов утра, а начало движения колонны в 11 часов. Мы пойдем сразу же за парадом военной техники», — рассказал Басай. По словам организатора, шествие будет идти примерно в течение двух часов. Предполагается. что в этом году в «Бессмертном полку» примет участие примерно 150-170 тысяч человек. Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что впервые за три года шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате. Однако уже случился неприятный инцидент — житель Екатеринбурга опубликовал фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка», за это его будут судить.