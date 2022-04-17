Курганским ученикам делают записи в дневник о срочной сдаче денег. Фото

18 апреля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Родители учеников жалуются на запись в дневниках о сборе денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU Родители учеников Колесниковской школы (Кетовский район) пожаловались на запись в дневнике учащихся о сборе денег на ремонт школы. Фото записи размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот так в Колесниковской школе ставят перед фактом. Это вообще нормально?», — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте» под фотографией записи в дневнике. В записи говорится, что по решению совета школы на ремонт 750 рублей (за двух учащихся) до 1 мая. В комментариях разразился спор. Жители районов пишут о подобной практике в других школах. «Мои дети учатся в деревенской школе и из бюджета нам не выделяют деньги на ремонт классов, мы собираем сами на шторы, на краску, красим и белим все сами и видим куда ушли те деньги, которые мы сдали. Делаем это не для кого-то, а для своих детей, чтобы они пришли в чистый класс. А все недовольные, идите в частную школу, там побольше с вас денег собирать будут», — пишет Алена Агафонова. Другие участники спора считают требование сдать деньги на ремонт школы незаконным и советуют автору обратиться в прокуратуру. Некоторые родители отмечают, что автору стоит чаще бывать на собраниях в школе, чтобы такие сообщения не были сюрпризом. Директор Колесниковской школы Ольга Лисихина оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию не смогла. За комментарием она просила обратиться во вторник, 19 апреля. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области отметили, что поборы в школе — недопустимы. Родители могут сдавать деньги на нужды школы или класса, но исключительно в добровольном порядке, по собственной воле и желанию. Пожаловаться можно на телефон горячей линии департамента: 25-53-09. А в курганских детсадах запретили родителям собирать деньги даже на подарки детям. Родители учеников Колесниковской школы возмущены записью в дневнике о сборе денег на ремонт фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Родители учеников Колесниковской школы (Кетовский район) пожаловались на запись в дневнике учащихся о сборе денег на ремонт школы. Фото записи размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот так в Колесниковской школе ставят перед фактом. Это вообще нормально?», — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте» под фотографией записи в дневнике. В записи говорится, что по решению совета школы на ремонт 750 рублей (за двух учащихся) до 1 мая. В комментариях разразился спор. Жители районов пишут о подобной практике в других школах. «Мои дети учатся в деревенской школе и из бюджета нам не выделяют деньги на ремонт классов, мы собираем сами на шторы, на краску, красим и белим все сами и видим куда ушли те деньги, которые мы сдали. Делаем это не для кого-то, а для своих детей, чтобы они пришли в чистый класс. А все недовольные, идите в частную школу, там побольше с вас денег собирать будут», — пишет Алена Агафонова. Другие участники спора считают требование сдать деньги на ремонт школы незаконным и советуют автору обратиться в прокуратуру. Некоторые родители отмечают, что автору стоит чаще бывать на собраниях в школе, чтобы такие сообщения не были сюрпризом. Директор Колесниковской школы Ольга Лисихина оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию не смогла. За комментарием она просила обратиться во вторник, 19 апреля. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области отметили, что поборы в школе — недопустимы. Родители могут сдавать деньги на нужды школы или класса, но исключительно в добровольном порядке, по собственной воле и желанию. Пожаловаться можно на телефон горячей линии департамента: 25-53-09. А в курганских детсадах запретили родителям собирать деньги даже на подарки детям.