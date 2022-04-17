Родители учеников Колесниковской школы (Кетовский район) пожаловались на запись в дневнике учащихся о сборе денег на ремонт школы. Фото записи размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».
«Вот так в Колесниковской школе ставят перед фактом. Это вообще нормально?», — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте» под фотографией записи в дневнике. В записи говорится, что по решению совета школы на ремонт 750 рублей (за двух учащихся) до 1 мая.
В комментариях разразился спор. Жители районов пишут о подобной практике в других школах. «Мои дети учатся в деревенской школе и из бюджета нам не выделяют деньги на ремонт классов, мы собираем сами на шторы, на краску, красим и белим все сами и видим куда ушли те деньги, которые мы сдали. Делаем это не для кого-то, а для своих детей, чтобы они пришли в чистый класс. А все недовольные, идите в частную школу, там побольше с вас денег собирать будут», — пишет Алена Агафонова. Другие участники спора считают требование сдать деньги на ремонт школы незаконным и советуют автору обратиться в прокуратуру. Некоторые родители отмечают, что автору стоит чаще бывать на собраниях в школе, чтобы такие сообщения не были сюрпризом.
Директор Колесниковской школы Ольга Лисихина оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию не смогла. За комментарием она просила обратиться во вторник, 19 апреля.
Родители учеников Колесниковской школы возмущены записью в дневнике о сборе денег на ремонт
фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»
Родители учеников Колесниковской школы (Кетовский район) пожаловались на запись в дневнике учащихся о сборе денег на ремонт школы. Фото записи размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вот так в Колесниковской школе ставят перед фактом. Это вообще нормально?», — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте» под фотографией записи в дневнике. В записи говорится, что по решению совета школы на ремонт 750 рублей (за двух учащихся) до 1 мая. В комментариях разразился спор. Жители районов пишут о подобной практике в других школах. «Мои дети учатся в деревенской школе и из бюджета нам не выделяют деньги на ремонт классов, мы собираем сами на шторы, на краску, красим и белим все сами и видим куда ушли те деньги, которые мы сдали. Делаем это не для кого-то, а для своих детей, чтобы они пришли в чистый класс. А все недовольные, идите в частную школу, там побольше с вас денег собирать будут», — пишет Алена Агафонова. Другие участники спора считают требование сдать деньги на ремонт школы незаконным и советуют автору обратиться в прокуратуру. Некоторые родители отмечают, что автору стоит чаще бывать на собраниях в школе, чтобы такие сообщения не были сюрпризом. Директор Колесниковской школы Ольга Лисихина оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию не смогла. За комментарием она просила обратиться во вторник, 19 апреля. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области отметили, что поборы в школе — недопустимы. Родители могут сдавать деньги на нужды школы или класса, но исключительно в добровольном порядке, по собственной воле и желанию. Пожаловаться можно на телефон горячей линии департамента: 25-53-09. А в курганских детсадах запретили родителям собирать деньги даже на подарки детям.