Эксперт Зыков заявил о планах YouTube по блокировке блогеров РФ

18 апреля 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

YouTube продолжает блокировать каналы российских СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшее время под блокировку YouTube могут попасть российские блогеры. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Площадка уже заблокировала каналы региональных филиалов ВГТРК 16 апреля. Это коснулось ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики. «СМИ РФ ретранслируют позицию государства и YouTube, будучи орудием информационной войны, всячески показывает, что на их площадке не должно быть всего, что касается донесения российской позиции до их аудитории. Ранее платформа зачищала федеральные каналы, сейчас перешла на регионы, далее, возможно, возьмутся за блогеров. Это в чистом виде цензура и у государства остается все меньше возможностей для того, чтобы заставить YouTube работать в России. Наступает пора, когда могут остаться только два жестких варианта — замедление и блокировка, но мы надеемся, что до этого не дойдет. По данным опроса РОЦИТ, большинство россиян негативно оценивает цензуру YouTube и считают, что можно избрать более жесткую позицию принуждения», — подчеркнул Владимир Зыков. Спикер добавил, что альтернативой YouTube в России может стать социальная сеть «ВКонтакте». «У нас есть две альтернативные площадки — это „ВКонтакте“ и Rutube. Социальная сеть сейчас активно помогает своим пользователям, создает новые технологические возможности в части, допустим, моментальной загрузки видео без обработки. Плюс, „ВКонтакте“ сделали новую видео-витрину и вышли на Smart TV», — объяснил Зыков. Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, заявил, что блокировкой аккаунтов российских СМИ YouTube нарушает принципы свободы слова, пишет Lenta.ru. «Это грубое нарушение таких базовых правовых принципов как свобода слова, самовыражения и права граждан на получение информации. Нарушая эти правила, площадка игнорирует права своих пользователей не только в России, но и по всему миру», — отметил он. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемые государством и начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику» платформы. Роскомнадзор потребовал снять ограничения. YouTube их проигнорировал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В ближайшее время под блокировку YouTube могут попасть российские блогеры. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Площадка уже заблокировала каналы региональных филиалов ВГТРК 16 апреля. Это коснулось ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики. «СМИ РФ ретранслируют позицию государства и YouTube, будучи орудием информационной войны, всячески показывает, что на их площадке не должно быть всего, что касается донесения российской позиции до их аудитории. Ранее платформа зачищала федеральные каналы, сейчас перешла на регионы, далее, возможно, возьмутся за блогеров. Это в чистом виде цензура и у государства остается все меньше возможностей для того, чтобы заставить YouTube работать в России. Наступает пора, когда могут остаться только два жестких варианта — замедление и блокировка, но мы надеемся, что до этого не дойдет. По данным опроса РОЦИТ, большинство россиян негативно оценивает цензуру YouTube и считают, что можно избрать более жесткую позицию принуждения», — подчеркнул Владимир Зыков. Спикер добавил, что альтернативой YouTube в России может стать социальная сеть «ВКонтакте». «У нас есть две альтернативные площадки — это „ВКонтакте“ и Rutube. Социальная сеть сейчас активно помогает своим пользователям, создает новые технологические возможности в части, допустим, моментальной загрузки видео без обработки. Плюс, „ВКонтакте“ сделали новую видео-витрину и вышли на Smart TV», — объяснил Зыков. Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, заявил, что блокировкой аккаунтов российских СМИ YouTube нарушает принципы свободы слова, пишет Lenta.ru. «Это грубое нарушение таких базовых правовых принципов как свобода слова, самовыражения и права граждан на получение информации. Нарушая эти правила, площадка игнорирует права своих пользователей не только в России, но и по всему миру», — отметил он. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемые государством и начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику» платформы. Роскомнадзор потребовал снять ограничения. YouTube их проигнорировал.