УГМК находится в поиске активов на российском рынке золотодобычи

19 апреля 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Компания ищет новые варианты приобретения из-за вставшей на паузу другой сделки Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ищет новые активы на золотодобывающем рынке РФ. Связанно это с тем, что сделка по по приобретению золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) заморозилась. Также есть риск, что она может не состояться. Об этом журналистам рассказали осведомленные источники. «Один из крупнейших российских производителей цветных металлов — УГМК — ищет новые варианты приобретений на рынке золота. Компания собиралась купить золотодобытчика GV Gold, но сделка вряд ли состоится, так как стороны не могут договориться о цене», — цитирует собственные источники « Коммерсант» . По словам источников агентства, стороны не сошлись в цене из-за того, что УГМК предложило сумму меньше, чем ожидали акционеры GV Gold. О желании УГМК приобрести GV Gold стало известно в ноябре 2021 года. Золотодобывающая компания имеет активы в Иркутской области и Якутии. Несмотря на то, что сделка, скорее всего, не будет завершена, УГМК продолжает искать возможности приобретения других золотодобывающих активов в РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ищет новые активы на золотодобывающем рынке РФ. Связанно это с тем, что сделка по по приобретению золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) заморозилась. Также есть риск, что она может не состояться. Об этом журналистам рассказали осведомленные источники. «Один из крупнейших российских производителей цветных металлов — УГМК — ищет новые варианты приобретений на рынке золота. Компания собиралась купить золотодобытчика GV Gold, но сделка вряд ли состоится, так как стороны не могут договориться о цене», — цитирует собственные источники «Коммерсант». По словам источников агентства, стороны не сошлись в цене из-за того, что УГМК предложило сумму меньше, чем ожидали акционеры GV Gold. О желании УГМК приобрести GV Gold стало известно в ноябре 2021 года. Золотодобывающая компания имеет активы в Иркутской области и Якутии. Несмотря на то, что сделка, скорее всего, не будет завершена, УГМК продолжает искать возможности приобретения других золотодобывающих активов в РФ.