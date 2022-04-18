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Роспотребнадзор призвал продлить масочный режим в ХМАО

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Люди в масках. Екатеринбург, маска, люди в масках, защитная маска, масочный режим
В Югре продолжает действовать масочный режим Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО считает, что в Югре пока преждевременно отменять масочный режим. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент URA.RU.

«Тенденция по снижению заболевания коронавирусной инфекцией есть. Но это не является единственным критерием для отмены масочного режима. Все-таки десять муниципалитетов ХМАО дали рост по ОРВИ на прошлой неделе. В шести муниципалитетах рост по коронавирусу. „Омикрон“ позволил снять большинство ограничений, но сохранение масочного режима — это то немногое, что мы можем реально предпринять как профилактическую меру, чтобы 9 мая мы шествие „Бессмертного полка“ провели, как задумано», — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Она также отметила, что соблюдение масочного режима еще не отменено на федеральном уровне. У губернатора ХМАО Натальи Комаровой доклад окружного управления Роспотребнадзора возражений не вызвал.

Ранее URA.RU сообщало, что главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов заявил, что, по его мнению, от масочного режима можно было бы отказаться. При этом он подчеркнул, что решение остается за Роспотребнадзором.

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Роспотребнадзор ХМАО считает, что в Югре пока преждевременно отменять масочный режим. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент URA.RU. «Тенденция по снижению заболевания коронавирусной инфекцией есть. Но это не является единственным критерием для отмены масочного режима. Все-таки десять муниципалитетов ХМАО дали рост по ОРВИ на прошлой неделе. В шести муниципалитетах рост по коронавирусу. „Омикрон“ позволил снять большинство ограничений, но сохранение масочного режима — это то немногое, что мы можем реально предпринять как профилактическую меру, чтобы 9 мая мы шествие „Бессмертного полка“ провели, как задумано», — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Она также отметила, что соблюдение масочного режима еще не отменено на федеральном уровне. У губернатора ХМАО Натальи Комаровой доклад окружного управления Роспотребнадзора возражений не вызвал. Ранее URA.RU сообщало, что главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов заявил, что, по его мнению, от масочного режима можно было бы отказаться. При этом он подчеркнул, что решение остается за Роспотребнадзором.
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