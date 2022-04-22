Губернатору доложили о сроках ввода главного долгостроя ХМАО

Нижневартовскую окружную больницу должны сдать в июле 2022 года Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

Нижневартовскую окружную больницу планируют достроить в июле этого года. Об этом во время прямого эфира губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «Вконтакте» рассказал директор департамента строительства Кирилл Мыскин.

«По графику, который подписан генеральным подрядчиком, срок сдачи окружной больницы — конец июля 2022 года. Осталось ввести в эксплуатацию блоки A,B и E, они готовы на 83%», — сообщил Мыскин.

На объекте работает порядка 444 строителей, в ближайшее время дополнительно привлекут 60 человек. Подрядчик занимается финишной отделкой палат и помещений для приема технологического оборудования. Нижневартовская окружная больница рассчитана на 1100 коек, 450 из них введено в работу, отметил Мыскин.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов потребовал от специалистов нижневартовского филиала УКС ежедневно отчитываться о ходе строительства окружной больницы. Согласно заключенному контракту, генеральный подрядчик должен завершить все строительно-монтажные работы до конца апреля.