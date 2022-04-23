23 апреля 2022
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21 апреля 2022

Спасатели из ЯНАО нашли тело пропавшего тундровика

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, лес, тундра, арктика, лесотундра
Останки ямальца нашли в двух километрах от собственного чума Фото:

Тело пропавшего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли в двух километрах от его стойбища. 33-летний мужчина исчез 20 апреля, сообщают в окружном управлении МЧС.

«Спасатели нашли тело оленевода в Новопортовской тундре. Мужчина пропал 20 апреля — он вышел из чума во время пурги и не вернулся», — приводит «Ямал-медиа» сообщение пресс-службы ведомства.

Останки мужчины, погибшего в двух километрах от собственного чума, доставлены в Новый Порт. Оперативно получить комментарий от пресс-службы МЧС не удалось, на звонок корреспондента URA.RU там не ответили.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ямальском районе пропал 38-летний мужчина. Сотрудники Ямалспаса подключились к поискам.

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Тело пропавшего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли в двух километрах от его стойбища. 33-летний мужчина исчез 20 апреля, сообщают в окружном управлении МЧС. «Спасатели нашли тело оленевода в Новопортовской тундре. Мужчина пропал 20 апреля — он вышел из чума во время пурги и не вернулся», — приводит «Ямал-медиа» сообщение пресс-службы ведомства. Останки мужчины, погибшего в двух километрах от собственного чума, доставлены в Новый Порт. Оперативно получить комментарий от пресс-службы МЧС не удалось, на звонок корреспондента URA.RU там не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что в ямальском районе пропал 38-летний мужчина. Сотрудники Ямалспаса подключились к поискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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