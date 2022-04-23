Спасатели из ЯНАО нашли тело пропавшего тундровика

24 апреля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Останки ямальца нашли в двух километрах от собственного чума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело пропавшего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли в двух километрах от его стойбища. 33-летний мужчина исчез 20 апреля, сообщают в окружном управлении МЧС. «Спасатели нашли тело оленевода в Новопортовской тундре. Мужчина пропал 20 апреля — он вышел из чума во время пурги и не вернулся», — приводит «Ямал-медиа» сообщение пресс-службы ведомства. Останки мужчины, погибшего в двух километрах от собственного чума, доставлены в Новый Порт. Оперативно получить комментарий от пресс-службы МЧС не удалось, на звонок корреспондента URA.RU там не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что в ямальском районе пропал 38-летний мужчина. Сотрудники Ямалспаса подключились к поискам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Тело пропавшего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа нашли в двух километрах от его стойбища. 33-летний мужчина исчез 20 апреля, сообщают в окружном управлении МЧС. «Спасатели нашли тело оленевода в Новопортовской тундре. Мужчина пропал 20 апреля — он вышел из чума во время пурги и не вернулся», — приводит «Ямал-медиа» сообщение пресс-службы ведомства. Останки мужчины, погибшего в двух километрах от собственного чума, доставлены в Новый Порт. Оперативно получить комментарий от пресс-службы МЧС не удалось, на звонок корреспондента URA.RU там не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что в ямальском районе пропал 38-летний мужчина. Сотрудники Ямалспаса подключились к поискам.