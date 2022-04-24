24 апреля 2022
23 апреля 2022

В Екатеринбурге с могил кладбища воровали металл

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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, крест, могилы, кладбище, погост, место захоронения
По предварительным данным, преступников было шестеро Фото:

На Свердловском кладбище несколько мужчин воровали металлические конструкции с могил. Об этом сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости».

«Злоумышленники сломали ограждение Восточного кладбища, через которое выносили металл. По некоторым данным, преступников было шестеро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воров заметила бабушка. Она позвала сторожа, который в свою очередь вызвал на место смотрителя кладбища. Мужчины скрылись, бросив два автомобиля на территории кладбища.

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На Свердловском кладбище несколько мужчин воровали металлические конструкции с могил. Об этом сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости». «Злоумышленники сломали ограждение Восточного кладбища, через которое выносили металл. По некоторым данным, преступников было шестеро», — говорится в сообщении. Отмечается, что воров заметила бабушка. Она позвала сторожа, который в свою очередь вызвал на место смотрителя кладбища. Мужчины скрылись, бросив два автомобиля на территории кладбища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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