В Екатеринбурге с могил кладбища воровали металл

По предварительным данным, преступников было шестеро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Свердловском кладбище несколько мужчин воровали металлические конструкции с могил. Об этом сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости».

«Злоумышленники сломали ограждение Восточного кладбища, через которое выносили металл. По некоторым данным, преступников было шестеро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воров заметила бабушка. Она позвала сторожа, который в свою очередь вызвал на место смотрителя кладбища. Мужчины скрылись, бросив два автомобиля на территории кладбища.