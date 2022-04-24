У метро Екатеринбурга не осталось денег на новые турникеты

С помощью новых терминалов можно оплачивать проезд банковской картой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство метрополитена Екатеринбурга не может оплатить новые турникеты и терминалы для оплаты на станции метро «Площадь 1905 года» из-за подорожания оборудования. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Цены на оборудование (новые терминалы для оплаты — прим. URA.RU) выросли до 70%. Нам нужно обеспечить безотказную работу той инфраструктуры, которая есть», — сообщил Панаиотиди во время пресс-тура, посвященного безопасности пассажиров в метро.

Новые терминалы должны были появиться на станции «Площадь 1905 года». По задумке, они позволяют оплачивать проезд с помощью банковской карты при входе в метро.

Цены на часть товаров выросли после начала спецоперации России на Украине, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Совбеза 24 февраля после усиления обстрелов жителей Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что этот шаг является вынужденным и призван обезопасить жителей ДНР и ЛНР, а также жителей соседних стран от украинских националистов.