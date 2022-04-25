Россияне в соцсетях активно обсуждают уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина, который высказывается против спецоперации России на Украине. Пользователи подвергли артиста резкой критике и заявили, что он не должен возвращаться в Россию после подобных высказываний.
Галкин в соцсетях активно жалуется на то, что российские власти и ФСБ «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления» после антивоенных заявлений. Он также заявлял, что передаст часть заработанных во время тура в Израиле денег на помощь украинским беженцам.
В ответ на это россияне обрушились на шоумена с резкой критикой, назвав Галкина «предателем». По их мнению, юмористу от России нужны лишь деньги.
В соцсетях удивляются тому, что отец Галкина не смог научить его «патриотизму»
Скриншот Twitter
Некоторые россияне в соцсетях советуют Галкину «промолчать»
Скриншот Twitter
Кто-то называет Галкина «предателем, обреченном на нищету»
Скриншот Telegram
Россияне негативно реагируют на слова Галкина о том, что его выступления в стране отменили
Скриншот Twitter
Некоторые пользователи называют Максима Галкина «скользким типом»
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Россияне в соцсетях активно обсуждают уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина, который высказывается против спецоперации России на Украине. Пользователи подвергли артиста резкой критике и заявили, что он не должен возвращаться в Россию после подобных высказываний. Галкин в соцсетях активно жалуется на то, что российские власти и ФСБ «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления» после антивоенных заявлений. Он также заявлял, что передаст часть заработанных во время тура в Израиле денег на помощь украинским беженцам. В ответ на это россияне обрушились на шоумена с резкой критикой, назвав Галкина «предателем». По их мнению, юмористу от России нужны лишь деньги. Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу.