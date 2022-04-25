Галкин пообещал отправить часть заработка с концертов украинским беженцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне в соцсетях активно обсуждают уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина, который высказывается против спецоперации России на Украине. Пользователи подвергли артиста резкой критике и заявили, что он не должен возвращаться в Россию после подобных высказываний.

Галкин в соцсетях активно жалуется на то, что российские власти и ФСБ «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления» после антивоенных заявлений. Он также заявлял, что передаст часть заработанных во время тура в Израиле денег на помощь украинским беженцам.

В ответ на это россияне обрушились на шоумена с резкой критикой, назвав Галкина «предателем». По их мнению, юмористу от России нужны лишь деньги.

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Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу.