25 апреля 2022
24 апреля 2022

В колонии ЯНАО заказчик убийства зампреда ЦБ отказался работать

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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
Администрация ИК-8 не дает работу электриком заказчику убийства зампреда Центробанка Фото:

Заказчик убийства зампреда Центробанка бизнесмен Алексей Френкель отказался работать в колонии ИК-8 ЯНАО чистильщиком канализации. Банкир оспорил данное назначение в Верховном суде РФ.

«Очередной иск Френкеля к ИК-8 Ямало-Ненецкого АО, где он отбывает наказание, дошел до Верховного суда. В колонии для него нашлась лишь должность чистильщика канализационных тоннелей и каналов. Несмотря на проигрыш в нижестоящих судах, в ВС банкиру вновь улыбнулась удача: высшие судьи жалобу удовлетворили и признали факт нарушения его трудовых прав», — сообщает издание MK.RU.

Ранее Верховный суд РФ признал требование Алексея Френкеля обеспечить ему работу, соответствующую его уровню образования и профессиональному опыту. Однако бизнесмен заявил, что руководство колонии не дает ему работать даже электриком. После этого он изучил тюремную документацию и обнаружил, что рабочими местами обеспечены 12 процентов заключенных.

Алексей Френкель был осужден на 19 лет лишения свободы за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Отбывает свое наказание банкир в ямальской колонии ИК-8.

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Заказчик убийства зампреда Центробанка бизнесмен Алексей Френкель отказался работать в колонии ИК-8 ЯНАО чистильщиком канализации. Банкир оспорил данное назначение в Верховном суде РФ. «Очередной иск Френкеля к ИК-8 Ямало-Ненецкого АО, где он отбывает наказание, дошел до Верховного суда. В колонии для него нашлась лишь должность чистильщика канализационных тоннелей и каналов. Несмотря на проигрыш в нижестоящих судах, в ВС банкиру вновь улыбнулась удача: высшие судьи жалобу удовлетворили и признали факт нарушения его трудовых прав», — сообщает издание MK.RU. Ранее Верховный суд РФ признал требование Алексея Френкеля обеспечить ему работу, соответствующую его уровню образования и профессиональному опыту. Однако бизнесмен заявил, что руководство колонии не дает ему работать даже электриком. После этого он изучил тюремную документацию и обнаружил, что рабочими местами обеспечены 12 процентов заключенных. Алексей Френкель был осужден на 19 лет лишения свободы за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Отбывает свое наказание банкир в ямальской колонии ИК-8.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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