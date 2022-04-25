В колонии ЯНАО заказчик убийства зампреда ЦБ отказался работать

Администрация ИК-8 не дает работу электриком заказчику убийства зампреда Центробанка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заказчик убийства зампреда Центробанка бизнесмен Алексей Френкель отказался работать в колонии ИК-8 ЯНАО чистильщиком канализации. Банкир оспорил данное назначение в Верховном суде РФ.

«Очередной иск Френкеля к ИК-8 Ямало-Ненецкого АО, где он отбывает наказание, дошел до Верховного суда. В колонии для него нашлась лишь должность чистильщика канализационных тоннелей и каналов. Несмотря на проигрыш в нижестоящих судах, в ВС банкиру вновь улыбнулась удача: высшие судьи жалобу удовлетворили и признали факт нарушения его трудовых прав», — сообщает издание MK.RU .

Ранее Верховный суд РФ признал требование Алексея Френкеля обеспечить ему работу, соответствующую его уровню образования и профессиональному опыту. Однако бизнесмен заявил, что руководство колонии не дает ему работать даже электриком. После этого он изучил тюремную документацию и обнаружил, что рабочими местами обеспечены 12 процентов заключенных.

Алексей Френкель был осужден на 19 лет лишения свободы за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Отбывает свое наказание банкир в ямальской колонии ИК-8.