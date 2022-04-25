Газманов и Маршал споют на День Победы в Челябинске

Олег Газманов исполнит перед челябинцами свои хиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют на День Победы в Челябинске. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Инициатива пригласить в Челябинск Газманова и Маршала на концерт в честь Дня Победы принадлежит Фонду святой Екатерины. Участие этих звезд оплачивает фонд. Ожидается, что Газманов споет свои патриотические хиты», — сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе.

Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади. Более подробную афишу всех праздничных концертов в этот день в мэрии обнародуют позже, идет процесс согласования всех мероприятий.

Массовые мероприятия с участием жителей в Челябинске пройдут впервые за два года, после снятия ограничений из-за эпидемии COVID-19. Во время парада Победы по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.