25 апреля 2022

Газманов и Маршал споют на День Победы в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Олег Газманов исполнит перед челябинцами свои хиты Фото:

Артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют на День Победы в Челябинске. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Инициатива пригласить в Челябинск Газманова и Маршала на концерт в честь Дня Победы принадлежит Фонду святой Екатерины. Участие этих звезд оплачивает фонд. Ожидается, что Газманов споет свои патриотические хиты», — сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе.

Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади. Более подробную афишу всех праздничных концертов в этот день в мэрии обнародуют позже, идет процесс согласования всех мероприятий.

Массовые мероприятия с участием жителей в Челябинске пройдут впервые за два года, после снятия ограничений из-за эпидемии COVID-19. Во время парада Победы по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.

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Артисты Олег Газманов и Александр Маршал споют на День Победы в Челябинске. Эту информацию URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Инициатива пригласить в Челябинск Газманова и Маршала на концерт в честь Дня Победы принадлежит Фонду святой Екатерины. Участие этих звезд оплачивает фонд. Ожидается, что Газманов споет свои патриотические хиты», — сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе. Планируется, что концерт с участием московских артистов состоится вечером 9 мая на Театральной Площади. Более подробную афишу всех праздничных концертов в этот день в мэрии обнародуют позже, идет процесс согласования всех мероприятий. Массовые мероприятия с участием жителей в Челябинске пройдут впервые за два года, после снятия ограничений из-за эпидемии COVID-19. Во время парада Победы по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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