Путин сделал послабление уклонистам от налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, деньги, налог, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Неплательщики смогут избежать наказания, если уплатят все долги по налогам Фото:

Россияне, которые уклонялись от уплаты налогов, но выплатили их в полном объеме, смогут избежать уголовного наказания. Подготовить такие поправки в закон президент РФ Владимир Путин поручил правительству.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — говорится в поручении президента. Документ опубликован на сайте Кремля.

Уклонение от налогов и прочих обязательных платежей по действующему законодательству влечет за собой лишение свободы до двух лет. Также предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Россияне, которые уклонялись от уплаты налогов, но выплатили их в полном объеме, смогут избежать уголовного наказания. Подготовить такие поправки в закон президент РФ Владимир Путин поручил правительству. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — говорится в поручении президента. Документ опубликован на сайте Кремля. Уклонение от налогов и прочих обязательных платежей по действующему законодательству влечет за собой лишение свободы до двух лет. Также предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...