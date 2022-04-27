Путин сделал послабление уклонистам от налогов 27 апреля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 + Неплательщики смогут избежать наказания, если уплатят все долги по налогам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне, которые уклонялись от уплаты налогов, но выплатили их в полном объеме, смогут избежать уголовного наказания. Подготовить такие поправки в закон президент РФ Владимир Путин поручил правительству. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — говорится в поручении президента. Документ опубликован на сайте Кремля. Уклонение от налогов и прочих обязательных платежей по действующему законодательству влечет за собой лишение свободы до двух лет. Также предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Россияне, которые уклонялись от уплаты налогов, но выплатили их в полном объеме, смогут избежать уголовного наказания. Подготовить такие поправки в закон президент РФ Владимир Путин поручил правительству. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — говорится в поручении президента. Документ опубликован на сайте Кремля. Уклонение от налогов и прочих обязательных платежей по действующему законодательству влечет за собой лишение свободы до двух лет. Также предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям