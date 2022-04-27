На НТВ рассказали о сбитой пьяным водителем 16-летней пермячке

28 апреля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Пермяк заключен под стражу на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В эфире телеканала НТВ рассказали о пьяном пермяке, насмерть сбившем на иномарке 16-летнюю девушку. Сюжет вышел в программе «Чрезвычайное положение». Журналистов удивило отсутствие реакции со стороны водителей, ставших очевидцами смертельного ДТП. «Сбитая девушка лежит без движения. Второй пострадавший пытается встать. Происходящее на перекрестке дальше не поддается объяснению: некоторые водители невозмутимо объезжают препятствие в виде лежащих без сознания на земле людей. Первые секунды к ним вообще никто не подходит», — говорится в сюжете. URA.RU рассказывало, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Перми на перекрестке улиц Леонова и Свиязева 26 апреля. «Хендэ», за рулем которой находился пьяный мужчина, вылетела на красный свет светофора и сбила на пешеходном переходе мужчину с девушкой. После этого иномарка с предполагаемым виновником ДТП продолжила движение, столкнувшись с еще двумя авто. В результате происшествия девушка получила смертельные травмы, а мужчина был госпитализирован. Позже полицейские установили, что виновник аварии, не имел прав на управление автомобилем, а иномарку угнал недалеко от того места, где совершил ДТП. Ему предъявлены обвинения в угоне, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина заключен под стражу на два месяца. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В эфире телеканала НТВ рассказали о пьяном пермяке, насмерть сбившем на иномарке 16-летнюю девушку. Сюжет вышел в программе «Чрезвычайное положение». Журналистов удивило отсутствие реакции со стороны водителей, ставших очевидцами смертельного ДТП. «Сбитая девушка лежит без движения. Второй пострадавший пытается встать. Происходящее на перекрестке дальше не поддается объяснению: некоторые водители невозмутимо объезжают препятствие в виде лежащих без сознания на земле людей. Первые секунды к ним вообще никто не подходит», — говорится в сюжете. URA.RU рассказывало, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Перми на перекрестке улиц Леонова и Свиязева 26 апреля. «Хендэ», за рулем которой находился пьяный мужчина, вылетела на красный свет светофора и сбила на пешеходном переходе мужчину с девушкой. После этого иномарка с предполагаемым виновником ДТП продолжила движение, столкнувшись с еще двумя авто. В результате происшествия девушка получила смертельные травмы, а мужчина был госпитализирован. Позже полицейские установили, что виновник аварии, не имел прав на управление автомобилем, а иномарку угнал недалеко от того места, где совершил ДТП. Ему предъявлены обвинения в угоне, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина заключен под стражу на два месяца.