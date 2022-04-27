27 апреля 2022

На НТВ рассказали о сбитой пьяным водителем 16-летней пермячке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Пермяк заключен под стражу на два месяца Фото:

В эфире телеканала НТВ рассказали о пьяном пермяке, насмерть сбившем на иномарке 16-летнюю девушку. Сюжет вышел в программе «Чрезвычайное положение». Журналистов удивило отсутствие реакции со стороны водителей, ставших очевидцами смертельного ДТП.

«Сбитая девушка лежит без движения. Второй пострадавший пытается встать. Происходящее на перекрестке дальше не поддается объяснению: некоторые водители невозмутимо объезжают препятствие в виде лежащих без сознания на земле людей. Первые секунды к ним вообще никто не подходит», — говорится в сюжете.

URA.RU рассказывало, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Перми на перекрестке улиц Леонова и Свиязева 26 апреля. «Хендэ», за рулем которой находился пьяный мужчина, вылетела на красный свет светофора и сбила на пешеходном переходе мужчину с девушкой. После этого иномарка с предполагаемым виновником ДТП продолжила движение, столкнувшись с еще двумя авто. В результате происшествия девушка получила смертельные травмы, а мужчина был госпитализирован.

Позже полицейские установили, что виновник аварии, не имел прав на управление автомобилем, а иномарку угнал недалеко от того места, где совершил ДТП. Ему предъявлены обвинения в угоне, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина заключен под стражу на два месяца.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

В эфире телеканала НТВ рассказали о пьяном пермяке, насмерть сбившем на иномарке 16-летнюю девушку. Сюжет вышел в программе «Чрезвычайное положение». Журналистов удивило отсутствие реакции со стороны водителей, ставших очевидцами смертельного ДТП. «Сбитая девушка лежит без движения. Второй пострадавший пытается встать. Происходящее на перекрестке дальше не поддается объяснению: некоторые водители невозмутимо объезжают препятствие в виде лежащих без сознания на земле людей. Первые секунды к ним вообще никто не подходит», — говорится в сюжете. URA.RU рассказывало, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Перми на перекрестке улиц Леонова и Свиязева 26 апреля. «Хендэ», за рулем которой находился пьяный мужчина, вылетела на красный свет светофора и сбила на пешеходном переходе мужчину с девушкой. После этого иномарка с предполагаемым виновником ДТП продолжила движение, столкнувшись с еще двумя авто. В результате происшествия девушка получила смертельные травмы, а мужчина был госпитализирован. Позже полицейские установили, что виновник аварии, не имел прав на управление автомобилем, а иномарку угнал недалеко от того места, где совершил ДТП. Ему предъявлены обвинения в угоне, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина заключен под стражу на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...