В Екатеринбурге из-за скользкой дороги столкнулись две иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель такси не смог затормозить на красный свет светофора Фото:

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Белинского — Декабристов таксист не смог затормозить на светофоре и устроил аварию. Об этом URA.RU рассказал таксист «Убера».

«Дождь, на дороге скользко. На мигающий сигнал светофора я начал тормозить, но из-за скользкой дороги получилась авария», — сказал водитель такси.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило.

Синоптики предупреждали, что местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, а в отдельных районах грозы. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

Фото:
Фото:

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В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Белинского — Декабристов таксист не смог затормозить на светофоре и устроил аварию. Об этом URA.RU рассказал таксист «Убера». «Дождь, на дороге скользко. На мигающий сигнал светофора я начал тормозить, но из-за скользкой дороги получилась авария», — сказал водитель такси. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило. Синоптики предупреждали, что местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, а в отдельных районах грозы. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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