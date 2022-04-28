Водитель такси не смог затормозить на красный свет светофора Фото: читатель URA.RU

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Белинского — Декабристов таксист не смог затормозить на светофоре и устроил аварию. Об этом URA.RU рассказал таксист «Убера».

«Дождь, на дороге скользко. На мигающий сигнал светофора я начал тормозить, но из-за скользкой дороги получилась авария», — сказал водитель такси.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило.

Синоптики предупреждали, что местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, а в отдельных районах грозы. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU