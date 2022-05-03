В Челябинске создали технологию, снижающую потери в производстве

Технологию внедрили на предприятие в апреле Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Компания «Интерсвязь» в Челябинске разработала технологию, которая позволяет уменьшить объем потерь при производстве продукции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, разработку внедрили на одном из предприятий региона в апреле.

«Разработка компании повысила эффективность внутренних процессов на заводе „ЮМЭК“ (входит в ПО „Форэнерго“) в Южноуральске. Система видеоаналитики позволяет оперативно выявлять отклонения в процессе изготовления продукции и снижать потери», — сообщили URA.RU в «Интерсвязи».

По словам директора центра продуктов и инноваций компании «Интерсвязь» Алексея Пискунова, пилотный проект успешно завершился в лабораторных условиях несколько недель назад. Сейчас система внедрена в производственную линию предприятия. Система видеоаналитики позволяет на этапе обработки материала считать количество потерь и автоматически передавать эту информацию диспетчерам на каждой стадии техпроцесса.

Ранее в компании «Интерсвязь» разработали аналог платежных систем Apple pay и Google pay. Специалисты представили ключ от умного домофона, с помощью которого можно расплачиваться в общественном транспорте. В компании рассказали, что планируют и дальше развивать технологию NFC-оплаты.