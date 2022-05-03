03 мая 2022
02 мая 2022

В Челябинске создали технологию, снижающую потери в производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор
Технологию внедрили на предприятие в апреле Фото:

Компания «Интерсвязь» в Челябинске разработала технологию, которая позволяет уменьшить объем потерь при производстве продукции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, разработку внедрили на одном из предприятий региона в апреле.

«Разработка компании повысила эффективность внутренних процессов на заводе „ЮМЭК“ (входит в ПО „Форэнерго“) в Южноуральске. Система видеоаналитики позволяет оперативно выявлять отклонения в процессе изготовления продукции и снижать потери», — сообщили URA.RU в «Интерсвязи».

По словам директора центра продуктов и инноваций компании «Интерсвязь» Алексея Пискунова, пилотный проект успешно завершился в лабораторных условиях несколько недель назад. Сейчас система внедрена в производственную линию предприятия. Система видеоаналитики позволяет на этапе обработки материала считать количество потерь и автоматически передавать эту информацию диспетчерам на каждой стадии техпроцесса.

Ранее в компании «Интерсвязь» разработали аналог платежных систем Apple pay и Google pay. Специалисты представили ключ от умного домофона, с помощью которого можно расплачиваться в общественном транспорте. В компании рассказали, что планируют и дальше развивать технологию NFC-оплаты.

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Компания «Интерсвязь» в Челябинске разработала технологию, которая позволяет уменьшить объем потерь при производстве продукции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, разработку внедрили на одном из предприятий региона в апреле. «Разработка компании повысила эффективность внутренних процессов на заводе „ЮМЭК“ (входит в ПО „Форэнерго“) в Южноуральске. Система видеоаналитики позволяет оперативно выявлять отклонения в процессе изготовления продукции и снижать потери», — сообщили URA.RU в «Интерсвязи». По словам директора центра продуктов и инноваций компании «Интерсвязь» Алексея Пискунова, пилотный проект успешно завершился в лабораторных условиях несколько недель назад. Сейчас система внедрена в производственную линию предприятия. Система видеоаналитики позволяет на этапе обработки материала считать количество потерь и автоматически передавать эту информацию диспетчерам на каждой стадии техпроцесса. Ранее в компании «Интерсвязь» разработали аналог платежных систем Apple pay и Google pay. Специалисты представили ключ от умного домофона, с помощью которого можно расплачиваться в общественном транспорте. В компании рассказали, что планируют и дальше развивать технологию NFC-оплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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