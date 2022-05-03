03 мая 2022

Важную улицу в Челябинске закроют для транспорта на 2,5 месяца. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
Теплотрассу под проезжей частью на улице III Интернационала в Челябинске будут ремонтировать до середины лета (фото из архива) Фото:

Движение транспорта по улице 3-го Интернационала в Челябинске будет закрыто с 5 мая и до середины лета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«В Центральном районе Челябинска с 5 мая по 15 июля будет закрыто движение по улице 3-го Интернационала в связи с ремонтом теплотрассы. Работы будет вести ООО „Интерполис“», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Перекрытие движение будет реализовано в два этапа:

  • с 8:00 часов 5 мая до 20:00 10 июня — на участке от дома № 59 до дома № 61.
  • с 20:00 10 июня до 20:00 15 июля — закрытие движения на участке от дома № 61 до дома № 65.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Движение транспорта по улице 3-го Интернационала в Челябинске будет закрыто с 5 мая и до середины лета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «В Центральном районе Челябинска с 5 мая по 15 июля будет закрыто движение по улице 3-го Интернационала в связи с ремонтом теплотрассы. Работы будет вести ООО „Интерполис“», — пояснили в пресс-службе мэрии. Перекрытие движение будет реализовано в два этапа:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...