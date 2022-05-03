Теплотрассу под проезжей частью на улице III Интернационала в Челябинске будут ремонтировать до середины лета (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение транспорта по улице 3-го Интернационала в Челябинске будет закрыто с 5 мая и до середины лета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«В Центральном районе Челябинска с 5 мая по 15 июля будет закрыто движение по улице 3-го Интернационала в связи с ремонтом теплотрассы. Работы будет вести ООО „Интерполис“», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Перекрытие движение будет реализовано в два этапа:

с 8:00 часов 5 мая до 20:00 10 июня — на участке от дома № 59 до дома № 61.

с 20:00 10 июня до 20:00 15 июля — закрытие движения на участке от дома № 61 до дома № 65.

Скрин: пресс-служба мэрии Челябинска