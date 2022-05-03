Теплотрассу под проезжей частью на улице III Интернационала в Челябинске будут ремонтировать до середины лета (фото из архива)
Движение транспорта по улице 3-го Интернационала в Челябинске будет закрыто с 5 мая и до середины лета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«В Центральном районе Челябинска с 5 мая по 15 июля будет закрыто движение по улице 3-го Интернационала в связи с ремонтом теплотрассы. Работы будет вести ООО „Интерполис“», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Перекрытие движение будет реализовано в два этапа:
- с 8:00 часов 5 мая до 20:00 10 июня — на участке от дома № 59 до дома № 61.
- с 20:00 10 июня до 20:00 15 июля — закрытие движения на участке от дома № 61 до дома № 65.
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