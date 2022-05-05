Полпред Якушев вылетел на переговоры с министрами РФ. Первая встреча — из-за санкций

05 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отправился в знаковую московскую командировку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вылетел в Москву для встреч с членами федерального правительства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, первое совещание прошло с министром экономического развития Максимом Решетниковым — о поддержке бизнеса в условиях западных санкций. «Владимир Якушев находится в командировке в Москве и проводит рабочие встречи с федеральными министрами. С главой Минэкономразвития России Якушев обсудил реализацию мер, направленных на поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса», — рассказали в полпредстве. С конца марта Якушев встречался с бизнес-омбудсменами регионов Урала и представителями предпринимательских объединений. По итогам тех встреч полпред вынес на обсуждение вопрос — предприятиям нужны деньги для перестройки производства, поиска новых поставщиков и выхода на новые рынки. Для этого требуется обеспечить доступность кредитов для бизнеса. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев вылетел в Москву для встреч с членами федерального правительства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, первое совещание прошло с министром экономического развития Максимом Решетниковым — о поддержке бизнеса в условиях западных санкций. «Владимир Якушев находится в командировке в Москве и проводит рабочие встречи с федеральными министрами. С главой Минэкономразвития России Якушев обсудил реализацию мер, направленных на поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса», — рассказали в полпредстве. С конца марта Якушев встречался с бизнес-омбудсменами регионов Урала и представителями предпринимательских объединений. По итогам тех встреч полпред вынес на обсуждение вопрос — предприятиям нужны деньги для перестройки производства, поиска новых поставщиков и выхода на новые рынки. Для этого требуется обеспечить доступность кредитов для бизнеса. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.