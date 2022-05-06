В Екатеринбурге школьники копили мусор ради искусства. Фото

07 мая 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Ученики решили присоединиться к экологической акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьники из Екатеринбурга присоединились к всероссийской акции «Экодежурный по стране» и сделали арт-объект, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов пластиком. Об этом URA.RU сообщили в Российском движении школьников. «Для участия в акции школьники заранее получили инструкцию по сбору бытовых отходов и собрали необходимые материалы: пакеты и другие предметы из мягкого пластика. Вдохновил ребят осьминог, которого смастерили из рыболовной сети и пластиковых отходов», — говорится в сообщении организаторов. Пластиковый осьминог поселится в фойе школы №127 в Екатеринбурге. Сделать арт-объект школьникам помогли в «Немузее мусора». Сотрудники музея объясняют, почему вопросу экологии стоит уделять особое внимание. «Все начинается с нас: мы выкидываем мусор на общую свалку, в мусорку около нашего дома, его увозят на свалку. Оттуда его раздувает в реки, озера, моря и океаны. В воде образуются огромные мусорные острова, из-за которых гибнут животные. Это очень важная проблема, ее нужно решать, и один из способов — переработка вторсырья», — рассказывает эко-консультант музея Екатерина Чагина. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет построен новый экокластер, где в отличие от обычных полигонов твердых бытовых отходов мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки хранить или сжигать с применением современных технологий, которые позволят не отравлять окружающую среду. Школьники специально собирали пакеты, чтобы сделать осьминога Фото: пресс-служба Российского движения школьников Осьминог слева поселится в фойе школы №127 Фото: пресс-служба Российского движения школьников Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Школьники из Екатеринбурга присоединились к всероссийской акции «Экодежурный по стране» и сделали арт-объект, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов пластиком. Об этом URA.RU сообщили в Российском движении школьников. «Для участия в акции школьники заранее получили инструкцию по сбору бытовых отходов и собрали необходимые материалы: пакеты и другие предметы из мягкого пластика. Вдохновил ребят осьминог, которого смастерили из рыболовной сети и пластиковых отходов», — говорится в сообщении организаторов. Пластиковый осьминог поселится в фойе школы №127 в Екатеринбурге. Сделать арт-объект школьникам помогли в «Немузее мусора». Сотрудники музея объясняют, почему вопросу экологии стоит уделять особое внимание. «Все начинается с нас: мы выкидываем мусор на общую свалку, в мусорку около нашего дома, его увозят на свалку. Оттуда его раздувает в реки, озера, моря и океаны. В воде образуются огромные мусорные острова, из-за которых гибнут животные. Это очень важная проблема, ее нужно решать, и один из способов — переработка вторсырья», — рассказывает эко-консультант музея Екатерина Чагина. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет построен новый экокластер, где в отличие от обычных полигонов твердых бытовых отходов мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки хранить или сжигать с применением современных технологий, которые позволят не отравлять окружающую среду.