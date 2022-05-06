Часть аукционов по обслуживанию городских маршрутов не состоялась из-за низкой явки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская администрация озвучила итоги аукционов на право обслуживания городских автобусных маршрутов, значительная часть которых из-за отсутствия заявок не состоялась. Данные опубликованы на сайте пермского издания Business Class.

«Перевозчиков не заинтересовала работа по пятилетним контрактам на направлениях № 8, 13, 16, 30, 40, 47, 62, 63, 68. Торги по лотам, в которые входят маршруты № 34, 56, 61 и 65 находятся на этапе работы комиссии», — написано в сообщении.

Местным перевозчикам выгоднее в существующих экономических условиях работать по краткосрочным контрактам, уверены в издании. Недавно появившееся требование о госзакупках, также могло повлиять на исход аукционов. Согласно положению, «при закупке на сумму более 20 млн рублей участники должны иметь опыт исполнения государственного контракта за последние три года на сумму не менее 20% от начальной максимальной цены лоты». В то время как сами перевозчики работать по новой системе стали относительно недавно.

URA.RU писало раньше о проблеме транспортной краевой реформы, застопорившейся из-за введенных против РФ санкций и повышения ключевой ставки. Лизинговые компании разорвали уже заключенные контракты на поставки новых автобусов в одностороннем порядке.