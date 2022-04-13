Власти просят жителей потерпеть полгода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Краевая транспортная реформа застопорилась из-за введенных против РФ санкций и повышения ключевой ставки. По словам министра транспорта региона Андрея Алякринского, лизинговые компании разорвали уже заключенные контракты на поставки новых автобусов в одностороннем порядке. Или предлагали приобрести их по ставке 26-28%, сообщил он на заседании постоянно действующей рабочей группы заксобрания по дорогам 14 апреля, передает корреспондент URA.RU.

«У нас есть проблема с поставкой 70 транспортных средств. Никто не ожидал ситуации, которая произошла в феврале. Что у нас ставка будет 20%. Лизинговые компании просто разорвали все контракты в одностороннем порядке, либо применили ставку к поставщикам в 26-28%», — заявил он. По его словам, во всех лизинговых контрактах прописывается, что в случае повышения ставки стоимость пересчитывается. Сама цена автобуса, часть из которых уже были в Перми, также выросла с 14 до 20 млн рублей.

Сейчас ситуация с курсом стабилизировалась, цена автобусов стала «адекватной», рассказал Алякинский. И поставки автобусов возобновились. В основном, речь идет о машинах корейского производства. Министерство транспорта почти в ежедневном режиме отслеживает, на каком этапе у каждого перевозчика находится поставка. Минтранс сейчас готовит документы, где позволит им полгода доработать на имеющихся у них автобусах. А жителям Алякринский порекомендовал немного потерпеть. По его словам, буквально накануне встречи с депутатами пришло еще две машины, и, значит, количество не поставленных автобусов снизилось с 70 до 68.

С 24 февраля РФ ведет вынужденную спецоперацию по освобождению Донбасса, русское население которого подвергается геноциду уже восемь лет. Западные страны в ответ ввели новые санкции, увеличив давление на экономику России, которое они оказывают с начала 2000-х годов. На самом деле этим они добиваются отмены России, заявил президент РФ Владимир Путин.

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