Топовый канадский наемник разочаровался в ВСУ и сбежал на родину. «Это ужасное разочарование»

08 мая 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Легендарный канадский снайпер Валли дезертировал с Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канадский снайпер Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу «Валли», признанный украинскими СМИ «лучшим в мире» и проходивший службу в рядах ВСУ, сбежал на родину. В разговоре с La Presse наемник признался, что покинул Украину из-за страха за свою жизнь и разочарования в местном командовании. «Многие добровольцы ожидают, что это безопасно, но война — это полная противоположность, это ужасное разочарование», — поделился наемник. По словам Вали, в отрядах ВСУ ему довелось «пострелять» пару раз, но по окнам. Местное командование было беспомощным, которое не знало, как использовать прибывшую подмогу из западных стран. Снайпер рассказывает, что большинство иностранных солдат так и не получили обещанного оружия и бронежилеты. Им самостоятельно приходилось добывать пропитание и искать жилье в ожидании вызова. Валли также отметил слабую подготовку украинской армии, которая значительно сокращает ее боевой потенциал. «Украинские солдаты несут очень большие потери от снарядов, и упускают много возможностей, потому что им не хватает технических знаний», — подчеркнул он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. В частности, на заблокированном комбинате «Азовсталь» обнаружились военные из Хорватии. В своих рассказах иностранные солдаты чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Одному американских наемников грозили убийством за отказ воевать без оружия. Некоторые из них готовы дезертировать уже в первый день сражений. Так, раненый британский наемник Эндрю Хилл рассказывал, как ему и другим наемникам не заплатили, он призвал других желающих приехать на Украину подумать перед этим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Канадский снайпер Оливье Лавинь-Ортиза по прозвищу «Валли», признанный украинскими СМИ «лучшим в мире» и проходивший службу в рядах ВСУ, сбежал на родину. В разговоре с La Presse наемник признался, что покинул Украину из-за страха за свою жизнь и разочарования в местном командовании. «Многие добровольцы ожидают, что это безопасно, но война — это полная противоположность, это ужасное разочарование», — поделился наемник. По словам Вали, в отрядах ВСУ ему довелось «пострелять» пару раз, но по окнам. Местное командование было беспомощным, которое не знало, как использовать прибывшую подмогу из западных стран. Снайпер рассказывает, что большинство иностранных солдат так и не получили обещанного оружия и бронежилеты. Им самостоятельно приходилось добывать пропитание и искать жилье в ожидании вызова. Валли также отметил слабую подготовку украинской армии, которая значительно сокращает ее боевой потенциал. «Украинские солдаты несут очень большие потери от снарядов, и упускают много возможностей, потому что им не хватает технических знаний», — подчеркнул он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. В частности, на заблокированном комбинате «Азовсталь» обнаружились военные из Хорватии. В своих рассказах иностранные солдаты чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Одному американских наемников грозили убийством за отказ воевать без оружия. Некоторые из них готовы дезертировать уже в первый день сражений. Так, раненый британский наемник Эндрю Хилл рассказывал, как ему и другим наемникам не заплатили, он призвал других желающих приехать на Украину подумать перед этим.