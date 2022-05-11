Глава пермского краевого суда представил нового председателя

12 мая 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Ранее Константинова работала мировым судьей Очерского районного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин посетил Кудымкарский городской суд. Там он представил нового председателя Оксану Константинову, сообщается на сайте краевого суда. «Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил Оксану Константинову коллективу», — говорится на сайте. Мероприятие по вступлению Константиновой в новую должность состоялось 11 мая. Указ о назначении судьи подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля. Константинова закончила Уральскую государственную академию в г. Екатеринбург по специальности юриспруденция, имеет стаж работы в этой сфере 12 лет. Ранее работала в прокуратуре Пермского крае, после, в 2016 году была назначена мировым судьей Очерского районного суда. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин посетил Кудымкарский городской суд. Там он представил нового председателя Оксану Константинову, сообщается на сайте краевого суда. «Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил Оксану Константинову коллективу», — говорится на сайте. Мероприятие по вступлению Константиновой в новую должность состоялось 11 мая. Указ о назначении судьи подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля. Константинова закончила Уральскую государственную академию в г. Екатеринбург по специальности юриспруденция, имеет стаж работы в этой сфере 12 лет. Ранее работала в прокуратуре Пермского крае, после, в 2016 году была назначена мировым судьей Очерского районного суда.