11 мая 2022

Глава пермского краевого суда представил нового председателя

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Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
Ранее Константинова работала мировым судьей Очерского районного суда Фото:

Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин посетил Кудымкарский городской суд. Там он представил нового председателя Оксану Константинову, сообщается на сайте краевого суда.

«Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил Оксану Константинову коллективу», — говорится на сайте. Мероприятие по вступлению Константиновой в новую должность состоялось 11 мая.

Указ о назначении судьи подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля. Константинова закончила Уральскую государственную академию в г. Екатеринбург по специальности юриспруденция, имеет стаж работы в этой сфере 12 лет. Ранее работала в прокуратуре Пермского крае, после, в 2016 году была назначена мировым судьей Очерского районного суда.

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Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин посетил Кудымкарский городской суд. Там он представил нового председателя Оксану Константинову, сообщается на сайте краевого суда. «Председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин представил Оксану Константинову коллективу», — говорится на сайте. Мероприятие по вступлению Константиновой в новую должность состоялось 11 мая. Указ о назначении судьи подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля. Константинова закончила Уральскую государственную академию в г. Екатеринбург по специальности юриспруденция, имеет стаж работы в этой сфере 12 лет. Ранее работала в прокуратуре Пермского крае, после, в 2016 году была назначена мировым судьей Очерского районного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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