Наступающая неделя принесет в Пермь и краевые округа осадки в виде дождей. Такую погоду прогнозирует Росгидрометцентр. Грозы начнутся уже в воскресенье, 15 мая.
«Интенсивность осадков вновь увеличится, зона их выпадения расширится, вероятны грозы. <…> В целом, ближайшие дни будут теплыми (выше климатической нормы на 1-4 градуса) и дождливыми», — сообщает Пермский росгидромет. Температура воздуха в первой половине будущей недели будет выше нормативных показателей на 1-4 градуса.
Осадки пройдут как в дневное время, так и по ночам. Начиная со среды, температура воздуха упадет на 2-3 градуса. На солнце и потепление стоит рассчитывать лишь к концу рабочей недели.
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Наступающая неделя принесет в Пермь и краевые округа осадки в виде дождей. Такую погоду прогнозирует Росгидрометцентр. Грозы начнутся уже в воскресенье, 15 мая. «Интенсивность осадков вновь увеличится, зона их выпадения расширится, вероятны грозы. <…> В целом, ближайшие дни будут теплыми (выше климатической нормы на 1-4 градуса) и дождливыми», — сообщает Пермский росгидромет. Температура воздуха в первой половине будущей недели будет выше нормативных показателей на 1-4 градуса. Осадки пройдут как в дневное время, так и по ночам. Начиная со среды, температура воздуха упадет на 2-3 градуса. На солнце и потепление стоит рассчитывать лишь к концу рабочей недели. Ранее URA.RU сообщало, что стал известен прогноз на грядущее лето. Руководители Росгидрометцентра обещали в летние месяцы температуру около и выше нормы.