14 мая 2022
13 мая 2022

На какую погоду могут рассчитывать пермяки на следующей неделе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае на неделе предсказали дождливую погоду Фото:

Наступающая неделя принесет в Пермь и краевые округа осадки в виде дождей. Такую погоду прогнозирует Росгидрометцентр. Грозы начнутся уже в воскресенье, 15 мая.

«Интенсивность осадков вновь увеличится, зона их выпадения расширится, вероятны грозы. <…> В целом, ближайшие дни будут теплыми (выше климатической нормы на 1-4 градуса) и дождливыми», — сообщает Пермский росгидромет. Температура воздуха в первой половине будущей недели будет выше нормативных показателей на 1-4 градуса.

Осадки пройдут как в дневное время, так и по ночам. Начиная со среды, температура воздуха упадет на 2-3 градуса. На солнце и потепление стоит рассчитывать лишь к концу рабочей недели.

Ранее URA.RU сообщало, что стал известен прогноз на грядущее лето. Руководители Росгидрометцентра обещали в летние месяцы температуру около и выше нормы.

Погода в Пермском крае с 15 по 21 мая

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Наступающая неделя принесет в Пермь и краевые округа осадки в виде дождей. Такую погоду прогнозирует Росгидрометцентр. Грозы начнутся уже в воскресенье, 15 мая. «Интенсивность осадков вновь увеличится, зона их выпадения расширится, вероятны грозы. <…> В целом, ближайшие дни будут теплыми (выше климатической нормы на 1-4 градуса) и дождливыми», — сообщает Пермский росгидромет. Температура воздуха в первой половине будущей недели будет выше нормативных показателей на 1-4 градуса. Осадки пройдут как в дневное время, так и по ночам. Начиная со среды, температура воздуха упадет на 2-3 градуса. На солнце и потепление стоит рассчитывать лишь к концу рабочей недели. Ранее URA.RU сообщало, что стал известен прогноз на грядущее лето. Руководители Росгидрометцентра обещали в летние месяцы температуру около и выше нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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