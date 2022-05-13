Метеорологи дали прогноз погоды на лето 2022

13 мая 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

В этом году лето будет теплым Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лето 2022 года не будет холодным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — рассказал Вильфанд ТАСС. По данным Гидрометцентра, в первом месяце лета средняя месячная температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа и на севере Сибирского федерального округа. Противоположная ситуация предполагается на севере Центрального федерального округа, в Приволжском федеральном округе, в западных регионах Северо-Западного федерального округа — там это лето будет холоднее, чем в 2021 году. Что касается июля, в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и в Приволжском федеральном округе температура воздуха будет меньше, чем в этот же период прошлого года. В августе среднемесячная температура будет выше нормы на западе Центрального и Южного федеральных округов. По данным синоптиков, холоднее, чем в августе 2021 года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов и в южной части Уральского федерального округа. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Лето 2022 года не будет холодным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — рассказал Вильфанд ТАСС. По данным Гидрометцентра, в первом месяце лета средняя месячная температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа и на севере Сибирского федерального округа. Противоположная ситуация предполагается на севере Центрального федерального округа, в Приволжском федеральном округе, в западных регионах Северо-Западного федерального округа — там это лето будет холоднее, чем в 2021 году. Что касается июля, в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и в Приволжском федеральном округе температура воздуха будет меньше, чем в этот же период прошлого года. В августе среднемесячная температура будет выше нормы на западе Центрального и Южного федеральных округов. По данным синоптиков, холоднее, чем в августе 2021 года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов и в южной части Уральского федерального округа.