Губернатор ХМАО объяснил причины пожара в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске задымление произошло из-за рукотворного пожара на берегу Иртыша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что задымление в Ханты-Мансийске связано с рукотворным пожаром в пойме Иртыша, на противоположной от города стороне реки. Об этом глава региона рассказала во время оперативного штаба Югры.

«Жителей Ханты-Мансийска тревожит его задымление. Оно образовано в связи с ландшафтным пожаром в районе поймы Иртыша. Пожар рукотворный, это совершенно очевидно. Мы сначала развлекаемся, костры жжем, а потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха. Обратите внимание, уважаемые югорчане, на это обстоятельство», — сказала Комарова.

Губернатор ХМАО добавила, что соответствующие службы по мониторингу окружающей среды провели замеры воздуха. «По их данным на этот час концентрация загрязняющих вещества не превышает допустимую концентрацию», — заключила глава региона.