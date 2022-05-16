16 мая 2022
15 мая 2022

Губернатор ХМАО объяснил причины пожара в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В Ханты-Мансийске задымление произошло из-за рукотворного пожара на берегу Иртыша Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что задымление в Ханты-Мансийске связано с рукотворным пожаром в пойме Иртыша, на противоположной от города стороне реки. Об этом глава региона рассказала во время оперативного штаба Югры.

«Жителей Ханты-Мансийска тревожит его задымление. Оно образовано в связи с ландшафтным пожаром в районе поймы Иртыша. Пожар рукотворный, это совершенно очевидно. Мы сначала развлекаемся, костры жжем, а потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха. Обратите внимание, уважаемые югорчане, на это обстоятельство», — сказала Комарова.

Губернатор ХМАО добавила, что соответствующие службы по мониторингу окружающей среды провели замеры воздуха. «По их данным на этот час концентрация загрязняющих вещества не превышает допустимую концентрацию», — заключила глава региона.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что задымление в Ханты-Мансийске связано с рукотворным пожаром в пойме Иртыша, на противоположной от города стороне реки. Об этом глава региона рассказала во время оперативного штаба Югры. «Жителей Ханты-Мансийска тревожит его задымление. Оно образовано в связи с ландшафтным пожаром в районе поймы Иртыша. Пожар рукотворный, это совершенно очевидно. Мы сначала развлекаемся, костры жжем, а потом требуем, чтобы дыма не было, смога не было, запаха. Обратите внимание, уважаемые югорчане, на это обстоятельство», — сказала Комарова. Губернатор ХМАО добавила, что соответствующие службы по мониторингу окружающей среды провели замеры воздуха. «По их данным на этот час концентрация загрязняющих вещества не превышает допустимую концентрацию», — заключила глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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