НАТО поменяет стратегию для восточной части Европы

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Столтенберг пообещал защитить Финляндию и Швецию от внешних угроз Фото:

Страны НАТО готовы адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, чтобы обеспечить безопасность подавшим заявки на членство в альянсе Швеции и Финляндии. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе», — сказал Столтенберг во время трансляции на официальном портале альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая в штаб-квартире альянса. Таким образом, страны намерены нарастить военный потенциал, считают политологи.

Как объяснили военные специалисты, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.

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Страны НАТО готовы адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, чтобы обеспечить безопасность подавшим заявки на членство в альянсе Швеции и Финляндии. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. «В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе», — сказал Столтенберг во время трансляции на официальном портале альянса. Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая в штаб-квартире альянса. Таким образом, страны намерены нарастить военный потенциал, считают политологи. Как объяснили военные специалисты, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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