Чиновники назвали главные проблемы пермского образования

Учеников в Перми больше, чем мест в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти четверть пермяков, опрошенных по заказу мэрии, недовольна качеством системы образования. Чиновники надеялись в 2021 году удовлетворить более 85% респондентов, а получилось только 77%, рассказала начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева. Среди главных проблем — отсутствие мест в детсадах и школах.

«Остаются такие проблемы, как непредоставление мест в детсадах непосредственно рядом с местом проживания. То есть у нас порядка тысячи детей, которые стоят в очереди, но они не посещают детсад, потому что мы предоставляем места в соседних микрорайонах. Остается проблема переукомплектованности школ, и конечно, 2021 год оставался годом, где мы переходили на удаленное обучение», — заявила Деменева в пермской городской думе, передает корреспондент URA.RU.

По словам Деменевой, чиновники работают над решением проблем. Так, в прошлом году перевыполнен план по созданию новых мест в детсадах — их появилось 1112. Вопрос с местами для школьников также планируется решить с помощью строительства новых образовательных учреждений.