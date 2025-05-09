Стало известно, сколько пермяков приняли участие в акции «Бессмертный полк» в 2025 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подвел итоги Парада Победы в Перми и акции «Бессмертный полк». Он сообщил, что во Всероссийской акции «Бессмертный полк» только в Перми приняли участие свыше 50 тысяч человек — наследников Победы.
«Многие пришли целыми семьями, чтобы отдать дань памяти героям. Я также присоединился к шествию с портретом своего деда — Ивана Яковлевича Махонина», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Он добавил, что сам парад объединил две тысячи участников: кадетов, юнармейцев и действующих военнослужащих. В параде техники принял участие легендарный танк Т-34, дошедший до Берлина.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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