Стало известно, сколько пермяков приняли участие в акции «Бессмертный полк» в 2025 году

В акции «Бессмертный полк» в 2025 году приняли участие 50 тысяч жителей Перми
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А Парад Победы в краевой столице собрал две тысячи участников
А Парад Победы в краевой столице собрал две тысячи участников Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подвел итоги Парада Победы в Перми и акции «Бессмертный полк». Он сообщил, что во Всероссийской акции «Бессмертный полк» только в Перми приняли участие свыше 50 тысяч человек — наследников Победы.

«Многие пришли целыми семьями, чтобы отдать дань памяти героям. Я также присоединился к шествию с портретом своего деда — Ивана Яковлевича Махонина», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Он добавил, что сам парад объединил две тысячи участников: кадетов, юнармейцев и действующих военнослужащих. В параде техники принял участие легендарный танк Т-34, дошедший до Берлина.

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подвел итоги Парада Победы в Перми и акции «Бессмертный полк». Он сообщил, что во Всероссийской акции «Бессмертный полк» только в Перми приняли участие свыше 50 тысяч человек — наследников Победы. «Многие пришли целыми семьями, чтобы отдать дань памяти героям. Я также присоединился к шествию с портретом своего деда — Ивана Яковлевича Махонина», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что сам парад объединил две тысячи участников: кадетов, юнармейцев и действующих военнослужащих. В параде техники принял участие легендарный танк Т-34, дошедший до Берлина. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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