В ХМАО выбрали тех, кто повлияет на судьбу насильников и убийц

24 мая 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

В югорской комиссии по помилованию произошли перестановки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти ХМАО изменили состав региональной комиссии по помилованию. В эту структуру может обратиться любой осужденный для того, чтобы попытаться смягчить себе наказание. Изменения ее персонального состава опубликованы на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Вместо экс-помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН по ХМАО Натальи Шерстневой назначена Наталья Кобзарева, которая сейчас занимает эту должность. Сенатора в Совете Федерации от ХМАО Александра Новьюхова заменил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин. А уехавшую из Югры председателя комиссии Общественной палаты ХМАО по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Снежану Позднякову заменил заместитель главного редактора газеты «Новости Югры» Михаил Осипов. Всего в состав региональной комиссии по помилованию входит 15 человек. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексею Пичугину было отказано в помиловании. Он осужден за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

Власти ХМАО изменили состав региональной комиссии по помилованию. В эту структуру может обратиться любой осужденный для того, чтобы попытаться смягчить себе наказание. Изменения ее персонального состава опубликованы на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Вместо экс-помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН по ХМАО Натальи Шерстневой назначена Наталья Кобзарева, которая сейчас занимает эту должность. Сенатора в Совете Федерации от ХМАО Александра Новьюхова заменил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин. А уехавшую из Югры председателя комиссии Общественной палаты ХМАО по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Снежану Позднякову заменил заместитель главного редактора газеты «Новости Югры» Михаил Осипов. Всего в состав региональной комиссии по помилованию входит 15 человек. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексею Пичугину было отказано в помиловании. Он осужден за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».