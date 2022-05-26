В ХМАО власти назвали ошибкой покраску травы в цвет бордюров

27 мая 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Власти Мегиона сослались на ошибку во время работы техники Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти Мегиона рассказали, что траву в поселке Высоком коммунальщики покрасили по ошибке — виновата автоматическая техника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В этом году необходимо покрасить 27 километров бордюра. В связи с большим объемом работ красят не вручную, а специализированной техникой. При механизированной покраске вероятно случился этот недочет. Подрядчик исправит ситуацию, а заказчик работ — управление капитального строительства и ЖКК все проконтролирует», — пояснили в пресс-службе мэрии Мегиона. Фото выкрашенной в белый цвет травы выложили в социальные сети. Жители принялись шутить, что так администрация готовится отмечать 40-летию поселка Высокого. Или же коммунальщики решили так заменить классические бордюры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за проведение опасных работ на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.

Власти Мегиона рассказали, что траву в поселке Высоком коммунальщики покрасили по ошибке — виновата автоматическая техника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В этом году необходимо покрасить 27 километров бордюра. В связи с большим объемом работ красят не вручную, а специализированной техникой. При механизированной покраске вероятно случился этот недочет. Подрядчик исправит ситуацию, а заказчик работ — управление капитального строительства и ЖКК все проконтролирует», — пояснили в пресс-службе мэрии Мегиона. Фото выкрашенной в белый цвет травы выложили в социальные сети. Жители принялись шутить, что так администрация готовится отмечать 40-летию поселка Высокого. Или же коммунальщики решили так заменить классические бордюры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за проведение опасных работ на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.