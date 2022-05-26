26 мая 2022

В ХМАО власти назвали ошибкой покраску травы в цвет бордюров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мегион, мегион, указатель, город, трасса
Власти Мегиона сослались на ошибку во время работы техники Фото:

Власти Мегиона рассказали, что траву в поселке Высоком коммунальщики покрасили по ошибке — виновата автоматическая техника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В этом году необходимо покрасить 27 километров бордюра. В связи с большим объемом работ красят не вручную, а специализированной техникой. При механизированной покраске вероятно случился этот недочет. Подрядчик исправит ситуацию, а заказчик работ — управление капитального строительства и ЖКК все проконтролирует», — пояснили в пресс-службе мэрии Мегиона.

Фото выкрашенной в белый цвет травы выложили в социальные сети. Жители принялись шутить, что так администрация готовится отмечать 40-летию поселка Высокого. Или же коммунальщики решили так заменить классические бордюры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за проведение опасных работ на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.

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Власти Мегиона рассказали, что траву в поселке Высоком коммунальщики покрасили по ошибке — виновата автоматическая техника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В этом году необходимо покрасить 27 километров бордюра. В связи с большим объемом работ красят не вручную, а специализированной техникой. При механизированной покраске вероятно случился этот недочет. Подрядчик исправит ситуацию, а заказчик работ — управление капитального строительства и ЖКК все проконтролирует», — пояснили в пресс-службе мэрии Мегиона. Фото выкрашенной в белый цвет травы выложили в социальные сети. Жители принялись шутить, что так администрация готовится отмечать 40-летию поселка Высокого. Или же коммунальщики решили так заменить классические бордюры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за проведение опасных работ на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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