В ХМАО коммунальщики покрасили траву в цвет бордюров. Фото

26 мая 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Жители поселка предполагают, что так власти решили заменить бордюры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте». «Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста. В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара. Автор поста предположил, что коммунальщики готовятся к юбилею поселка. Фото: паблик «ЧП Мегион» в социальной сети «ВКонтакте» Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.

В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте». «Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста. В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.