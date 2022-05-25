В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте».
«Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста.
В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара.
Автор поста предположил, что коммунальщики готовятся к юбилею поселка.
Фото: паблик «ЧП Мегион» в социальной сети «ВКонтакте»
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте». «Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста. В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.