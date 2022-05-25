25 мая 2022

В ХМАО коммунальщики покрасили траву в цвет бордюров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, бордюр, трава, камни, бордюрный камень
Жители поселка предполагают, что так власти решили заменить бордюры Фото:

В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте».

«Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста.

В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара.

Автор поста предположил, что коммунальщики готовятся к юбилею поселка.
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В поселке Высоком (ХМАО) коммунальщики покрасили в белый цвет траву. Жители предположили, что так власти решили заменить классические бордюры. Фото опубликовали в паблике «ЧП Мегион» социальной сети «ВКонтакте». «Покрасили (побелили) бордюры в Высоком к 40-летию. Кажется, кто-то перенял армейские традиции в гражданскую жизнь», — пишет автор поста. В администрации Мегиона, к которой относится поселок Высокий, получить комментарий на момент публикации не удалось. При этом муниципалитет не первый раз удивляет общественность уникальным оформлением города. Местные жители выкладывали в соцсети фото нарисованных заборов и ограждения, установленного посреди тротуара. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте мэрия накажет управляющую компанию за небезопасную работу на детской площадке. Коммунальщики использовали спецтехнику для отсыпки песка в то время, как рядом играли дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...