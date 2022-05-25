В Сургуте накажут УК из-за скандала на детской площадке

26 мая 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

За небезопасную работу рабочие получили выговор Фото: Александр Елизаров © URA.RU Мэрия Сургута накажет управляющую компанию «Сервис-3» за небезопасную работу на детской площадке в одном из городских дворов. Коммунальщики использовали там спецтехнику для отсыпки песка в то время, как на ней играли дети. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Сургута. «Департамент городского хозяйства по данному факту оперативно провел проверку. В УК „Сервис-3“ признали нарушение правил безопасности в ходе проведения работ. Подобное поведение сотрудников управляющей компании, конечно же, недопустимо. Мера ответственности за допущенное нарушение сейчас определяется. Виновные понесут наказание», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе. После обращения администрации в управляющей компании «Сервис-3» сделали выговор сотрудникам и разъяснили повторно технику безопасности. Но коммунальщики считают, что часть вины в инциденте лежит и на самих жителях. «Когда производили работы по отсыпке и формовке песка, который попросили сами же собственники, людей попросили уйти. Почему они не ушли и начали ругаться с нашими работниками, я не понимаю», — сообщила URA.RU инженер отдела эксплуатации УК «Сервис-3» Светлана Распопова.

Мэрия Сургута накажет управляющую компанию «Сервис-3» за небезопасную работу на детской площадке в одном из городских дворов. Коммунальщики использовали там спецтехнику для отсыпки песка в то время, как на ней играли дети. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Сургута. «Департамент городского хозяйства по данному факту оперативно провел проверку. В УК „Сервис-3“ признали нарушение правил безопасности в ходе проведения работ. Подобное поведение сотрудников управляющей компании, конечно же, недопустимо. Мера ответственности за допущенное нарушение сейчас определяется. Виновные понесут наказание», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе. После обращения администрации в управляющей компании «Сервис-3» сделали выговор сотрудникам и разъяснили повторно технику безопасности. Но коммунальщики считают, что часть вины в инциденте лежит и на самих жителях. «Когда производили работы по отсыпке и формовке песка, который попросили сами же собственники, людей попросили уйти. Почему они не ушли и начали ругаться с нашими работниками, я не понимаю», — сообщила URA.RU инженер отдела эксплуатации УК «Сервис-3» Светлана Распопова.