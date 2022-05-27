Екатеринбуржцы жалуются на вонючих жуков, облепивших окна

28 мая 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге жители жители жалуются на вонючих жуков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга заметили на окнах странных жуков, от которых исходит неприятный запах. Об этом журналисту URA.RU рассказали читатели. Насекомых заметили екатеринбуржцы в ЖК «Квартал художников». Странные жуки по размеру напоминают небольших мух, но при этом от них идет сильных запах вони. Судя по фото, насекомые напоминают земляных клопов (Lygaeidae). Для человека такие жуки безобидны, они питаются семенами берез. В конце мая у насекомых начинается период размножения. Обычно клопы появляются в сумерках и активно летят на свет, поэтому екатеринбуржцы могут столкнутся с появлением насекомых на своих окнах. Такие жуки любят тепло и влагу, для них в Екатеринбурге сейчас идеальная погода. Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли некарантинных насекомых из Беларуси. Также агентство сообщало, что в Екатеринбург привезли пять млн клещей из Голландии. Жуки облепили окно в ЖК «Квартал художников» Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга заметили на окнах странных жуков, от которых исходит неприятный запах. Об этом журналисту URA.RU рассказали читатели. Насекомых заметили екатеринбуржцы в ЖК «Квартал художников». Странные жуки по размеру напоминают небольших мух, но при этом от них идет сильных запах вони. Судя по фото, насекомые напоминают земляных клопов (Lygaeidae). Для человека такие жуки безобидны, они питаются семенами берез. В конце мая у насекомых начинается период размножения. Обычно клопы появляются в сумерках и активно летят на свет, поэтому екатеринбуржцы могут столкнутся с появлением насекомых на своих окнах. Такие жуки любят тепло и влагу, для них в Екатеринбурге сейчас идеальная погода. Ранее URA.RU рассказывало, что в Свердловскую область завезли некарантинных насекомых из Беларуси. Также агентство сообщало, что в Екатеринбург привезли пять млн клещей из Голландии.