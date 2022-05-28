Губернатор ХМАО встретилась с главой ДНР

Наталья Комарова провела рабочую встречу с Денисом Пушилиным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает telegram-канал Pro Respubliku.
«Встреча проходит в Донецке. До этого глава ХМАО посетила комбинат детского питания и коммунальное предприятие „Коммунтранс“», — уточняют в telegram-канале Pro Respubliku.
Ранее URA.RU сообщало, что итогам визита Натальи Комаровой в ДНР планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки. Глава региона также побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами губернатор округа раздавала горячее питание местным жителям.
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