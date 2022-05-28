28 мая 2022
27 мая 2022

Губернатор ХМАО встретилась с главой ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова провела рабочую встречу с Денисом Пушилиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает telegram-канал Pro Respubliku.

«Встреча проходит в Донецке. До этого глава ХМАО посетила комбинат детского питания и коммунальное предприятие „Коммунтранс“», — уточняют в telegram-канале Pro Respubliku.

Ранее URA.RU сообщало, что итогам визита Натальи Комаровой в ДНР планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки. Глава региона также побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами губернатор округа раздавала горячее питание местным жителям.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает telegram-канал Pro Respubliku. «Встреча проходит в Донецке. До этого глава ХМАО посетила комбинат детского питания и коммунальное предприятие „Коммунтранс“», — уточняют в telegram-канале Pro Respubliku. Ранее URA.RU сообщало, что итогам визита Натальи Комаровой в ДНР планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки. Глава региона также побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами губернатор округа раздавала горячее питание местным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...