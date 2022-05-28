Губернатор ХМАО вместе с волонтерами раздавала еду в лагере в ДНР

29 мая 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

За месяц в лагере накормили более 25 тысяч жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе визита в ДНР губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами глава округа раздавала горячие питание местным жителям, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Глава региона встретилась с работающими в лагере добровольцами и обсудила текущие задачи, которые они выполняют в рамках в гуманитарной миссии. Вместе с добровольцами губернатор приняла участие в организации обеспечения горячим питанием жителей Мариуполя», — указано в сообщении. Лагерь волонтеров возле Мариуполя открылся 25 апреля, за месяц работы здесь накормили более 25 тысяч человек. Пункт развернули добровольцы «Гуманитарного добровольческого корпуса». В этот визит на спецбортах Минобороны РФ привезли 43 тонны груза для жителей и два автомобиля для волонтеров. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в ДНР. Глава ХМАО в ходе визита встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Макеевки Владимиром Ключаровым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

В ходе визита в ДНР губернатор ХМАО Наталья Комарова побывала в пункте временного размещения возле Мариуполя. Вместе с волонтерами глава округа раздавала горячие питание местным жителям, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Глава региона встретилась с работающими в лагере добровольцами и обсудила текущие задачи, которые они выполняют в рамках в гуманитарной миссии. Вместе с добровольцами губернатор приняла участие в организации обеспечения горячим питанием жителей Мариуполя», — указано в сообщении. Лагерь волонтеров возле Мариуполя открылся 25 апреля, за месяц работы здесь накормили более 25 тысяч человек. Пункт развернули добровольцы «Гуманитарного добровольческого корпуса». В этот визит на спецбортах Минобороны РФ привезли 43 тонны груза для жителей и два автомобиля для волонтеров. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в ДНР. Глава ХМАО в ходе визита встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Макеевки Владимиром Ключаровым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.