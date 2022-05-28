ХМАО возьмет шефство над городом на Донбассе

Будет подписано соглашение с администрацией Макеевки Telegram-канал «Донбасс Инфоград»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Макеевки Владимиром Ключаровым. По итогам встречи планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и администрацией Макеевки, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Вместе с главой региона в Макеевке будет работать региональная рабочая группа, ее задачи — в сотрудничестве с местной администрацией определить первоочередные действия, проанализировав положение дел в экономической и социальной сфере, основные запросы жителей. Цель — оказание всесторонней помощи учреждениям и предприятиям для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни», — отмечается в сообщении.

Комарова посетит объекты в Мелекино, Донецке, Мариуполе и Макеевке. В том числе, глава округа побывает в разрушенном Драмтеатре в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали волонтеры из ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с добровольцами «Гуманитарного добровольческого корпуса» отправилась спецбортом в Донецкую Народную Республику. Делегация пробудет в ДНР до 30 мая.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.