В Екатеринбурге задержали мужчину, скрывавшегося 10 лет

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого, совершившего разбой в 2012 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургские полицейские задержали мужчину, который скрывался от следствия 10 лет. По данным следствия, в 2012 году он совершил разбойное нападение на квартиру, похитив крупную сумму денег. Об этом сообщает СКР по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«В декабре 2012 года обвиняемый совместно с двумя своими сообщниками совершил разбойное нападение на квартиру в одном из домов по улице Амундсена в Екатеринбурге. Потерпевшими стали несколько несовершеннолетних, из жилища которых злоумышленники, угрожая макетом огнестрельного оружия, похитили крупную денежную сумму», — сообщает пресс-служба ведомства.

После возбуждения уголовного дела на сообщников, мужчина выехал за пределы РФ, где женился и взял фамилию супруги. Через некоторое время, подозреваемы вернулся в Россию с новыми паспортными данными. Екатеринбургским полицейским удалось задержать мужчину 22 февраля, от неожиданного визита оперативников подозреваемый на некоторое время потерял дар речи. За разбой с проникновением в жилище ему грозит до двенадцати лет лишения свободы и штраф в до миллиона рублей.