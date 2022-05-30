Из Пермского края массово уезжают иностранцы

Большая часть покинувших Пермский край иностранцев — граждане стран СНГ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Из Пермского края за первое полугодие 2022 года уехало более 1,5 тысячи иностранцев. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прибыли в регион из-за рубежа только 986 человек, сообщается в миграционной статистике на сайте Пермьстата.

«Международная миграция, прибывшие: 986 человек; выбывшие — 1505 человек; миграционный прирост, снижение: — 519 человек», — сообщается в статистике. За первое полугодие 2021 года из края уехали только 602 иностранца, а прибыли 1033.

Большая часть мигрантов (886 приехавших и 1192 уехавших) приходится на страны СНГ. Больше половины иммигрантов (466 чел.) приходится на Таджикистан. Также это единственное государство, из которого в регион приехало больше жителей, чем уехало туда.

В общем Пермский край покинули с начала года 13885 человек, приехали — 12637 человек. Большинство уехавших (12380 чел.) предпочли другие регионы России. Самым популярным федеральным округом для эмигрантов стал Приволжский — 9697 жителей Пермского края уехали туда. На втором месте Уральский (657 чел.), на третьем — Центральный (442 чел.).

URA.RU ранее рассказывало о жителе Южной Кореи, который переехал в Пермь вместе с семьей. В России мужчина взял имя Андрей, чтобы окружающим было легче обращаться к нему.