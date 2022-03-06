Житель Южной Кореи взял русский псевдоним ради жизни в Перми

Андрей Мун приехал из Кореи в Россию в 1996 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выходец из Южной Кореи Сенгчун Мун уже более 11 лет живет в Перми вместе со своей семьей. В России он взял себе псевдоним — Андрей, чтобы окружающим было легче к нему обращаться. Корреспондент URA.RU пообщался с героем о причинах иммиграции, об адаптации в России и сходстве Перми с корейскими городами.

«В 1996 году я переехал в Россию. Через Москву прилетел в Екатеринбург учиться в УПИ (сейчас УрФУ). У меня в Екатеринбурге здесь были знакомые», — рассказывает Андрей Мун. По его словам, после учебы он решил остаться в России. Когда собеседник переехал сюда, он не знал русского языка и целый год проходил языковое обучение.

Андрей вместе со своей женой Ким Ми Йонг дома Фото предоставлено Андреем Муном

«Я приехал в 2009 году в Пермь по командировке и был тут. Сильно понравилось. Здесь более гористая местность, больше склонов, а Екатеринбург более плоский. Корея на 70-80% покрыта горной местностью. Пермь сильно напоминает о ней», — рассказывает кореец. Также Андрею Муну очень сильно понравилась река Кама. Она широкая и по ней иногда плавают корабли.

Позже, в 2010 году, Мун перевез всю свою семью в Пермь. С обустройством ему помогли знакомые из факультета современных иностранных языков и литературы в пермском госуниверситете.

Андрей Мун вместе с женой на архивном фото Фото предоставлено Андреем Муном

«Первый год не мог привыкнуть к климату. Зимой ветер очень холодный, а климат довольно влажный», — отмечает собеседник агентства. После переезда Андрей Мун работал переводчиком, учителем корейского языка и гидом для туристов, а жена Ким Ми Йонг устроилась на работу в ПГНИУ. Первое время было трудно, но сейчас дела идут гораздо лучше. У бывшего жителя Республики Корея сейчас своя фирма — корейский центр. С агрессией со стороны местных он, как отмечает, не сталкивался.

Отвечая на вопрос агентства об отличиях Пермского края от Южной Кореи и пермяков от жителей его родины, Андрей Мун отметил, что они довольно разные. «Ну разные, конечно. Здесь больше пространства, там много людей, тесно. Здесь более не спешные люди, а в Корее там все спешат», — отвечает мужчина. По замечанию Муна. В Корее люди очень много работают и перерабатывают, а в Перми и России работают меньше.

Андрей Мун со своей женой в Корее Фото предоставлено Андреем Муном

У Андрея Муна есть жена и четыре ребенка: три сына и одна дочь. Всех назвали русскими именами. Трое из них родились в России. Второй сын был рожден в Корее. Родственники и друзья мужчины, которые живут на его родине, переезжать в Россию не собираются.

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