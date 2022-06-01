В ДНР ждут представителей Запада на трибунале над нацистами

01 июня 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

В ДНР хотят провести международный трибунал над националистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике ждут, что представители стран Запада примут участие в международном трибунале над украинскими националистами. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал. Кто-то уже откликнулся. От кого-то мы никогда не дождемся ответа, потому что они по сути финансируют эту преступную деятельность», — сказала Шишкина в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике хотят устроить международный трибунал над военными преступниками, пишет «Национальная служба новостей». Елена Шишкина отметила, что власти ДНР хотят привлечь к трибунал последних президентов Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Донецкой народной республике ждут, что представители стран Запада примут участие в международном трибунале над украинскими националистами. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал. Кто-то уже откликнулся. От кого-то мы никогда не дождемся ответа, потому что они по сути финансируют эту преступную деятельность», — сказала Шишкина в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике хотят устроить международный трибунал над военными преступниками, пишет «Национальная служба новостей». Елена Шишкина отметила, что власти ДНР хотят привлечь к трибунал последних президентов Украины.