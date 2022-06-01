В ДНР ждут представителей Запада на трибунале над нацистами

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
В ДНР хотят провести международный трибунал над националистами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике ждут, что представители стран Запада примут участие в международном трибунале над украинскими националистами. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал. Кто-то уже откликнулся. От кого-то мы никогда не дождемся ответа, потому что они по сути финансируют эту преступную деятельность», — сказала Шишкина в интервью ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике хотят устроить международный трибунал над военными преступниками, пишет «Национальная служба новостей». Елена Шишкина отметила, что власти ДНР хотят привлечь к трибунал последних президентов Украины.

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В Донецкой народной республике ждут, что представители стран Запада примут участие в международном трибунале над украинскими националистами. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал. Кто-то уже откликнулся. От кого-то мы никогда не дождемся ответа, потому что они по сути финансируют эту преступную деятельность», — сказала Шишкина в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике хотят устроить международный трибунал над военными преступниками, пишет «Национальная служба новостей». Елена Шишкина отметила, что власти ДНР хотят привлечь к трибунал последних президентов Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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