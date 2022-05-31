В Тюменской области мать отправила дочь в колонию

Девушка дважды воровала деньги у матери Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюменской области написала заявление на дочь, укравшую у нее деньги, после чего девушку на 3,5 года отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Заводоуковский районный суд признал ранее судимую Екатерину Семенову, 1995 года рождения, виновной в серии краж денег у собственной матери. С учетом условной судимости и по совокупности совершенных преступлений, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года, с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Преступления девушка совершала дважды. Впервые — в ноябре 2021 года. Она пришла в гости к матери и украла у нее из кошелька 10 000 рублей, которые пропила со своим сожителем. Тогда пожилая женщина не стала писать заявление, пожалев многодетную дочь.

Однако через несколько недель Семенова вновь нарушила закон. Сначала она попросила у матери деньги, но, получив отказ, незаметно забрала ее банковскую карту и сняла с нее 18 тысяч рублей. Этот случай пожилая женщина безнаказанным не оставила: она написала на дочку заявление в полицию.

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