Мост действующий — по нему ездят поезда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях появилась фотография пермского железнодорожного моста рядом с популярным пляжем «Камгэс». На кадрах видно, что мост поддерживают бревна. Фото опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

Фотография вызвала бурные обсуждения у пользователей соцсетей. «Немного скотчем обмотать. И будут век еще стоять», — пишет один из подписчиков. «В шахтах деревянные бревна пласт земли держат, а тут пару палок мост что ли не удержат?», — иронизирует другой. «Может это маяки? Если бревно сломается — значит все, абзац мосту», — переживает комментатор.

Еще один из подписчиков считает, что мост вне опасности: «Если по нему ездить не будут, то постоит еще». В пресс-службе РЖД корреспонденту URA.RU пояснили, что «Путепровод на перегоне Левшино — Балмошная по своим техническим характеристикам соответствует всем требованиям безопасности».

Комментаторы надеются, что бревна удержат мост «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

Некоторые предположили, что это маяки «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

Пользователи также сочиняли в комментариях стихи «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

На фото видно, что несколько бревен «удерживают» мост «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»