31 мая 2022

В Перми важный мост подперли тремя бревнами. «Скотчем обмотать, век стоять будет». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Омский мост. Курган , мост, омский мост
Мост действующий — по нему ездят поезда (архивное фото) Фото:

В соцсетях появилась фотография пермского железнодорожного моста рядом с популярным пляжем «Камгэс». На кадрах видно, что мост поддерживают бревна. Фото опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

Фотография вызвала бурные обсуждения у пользователей соцсетей. «Немного скотчем обмотать. И будут век еще стоять», — пишет один из подписчиков. «В шахтах деревянные бревна пласт земли держат, а тут пару палок мост что ли не удержат?», — иронизирует другой. «Может это маяки? Если бревно сломается — значит все, абзац мосту», — переживает комментатор.

Еще один из подписчиков считает, что мост вне опасности: «Если по нему ездить не будут, то постоит еще». В пресс-службе РЖД корреспонденту URA.RU пояснили, что «Путепровод на перегоне Левшино — Балмошная по своим техническим характеристикам соответствует всем требованиям безопасности».

Комментаторы надеются, что бревна удержат мост
Некоторые предположили, что это маяки
Пользователи также сочиняли в комментариях стихи
На фото видно, что несколько бревен «удерживают» мост

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В соцсетях появилась фотография пермского железнодорожного моста рядом с популярным пляжем «Камгэс». На кадрах видно, что мост поддерживают бревна. Фото опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». Фотография вызвала бурные обсуждения у пользователей соцсетей. «Немного скотчем обмотать. И будут век еще стоять», — пишет один из подписчиков. «В шахтах деревянные бревна пласт земли держат, а тут пару палок мост что ли не удержат?», — иронизирует другой. «Может это маяки? Если бревно сломается — значит все, абзац мосту», — переживает комментатор. Еще один из подписчиков считает, что мост вне опасности: «Если по нему ездить не будут, то постоит еще». В пресс-службе РЖД корреспонденту URA.RU пояснили, что «Путепровод на перегоне Левшино — Балмошная по своим техническим характеристикам соответствует всем требованиям безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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