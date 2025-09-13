На выборы в Пермском крае пришел мультгерой «Буба». Видео

На выборы губернатора в Пермском крае пришел неожиданный персонаж
На выборы губернатора в Пермском крае пришел неожиданный персонаж
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Герой из мультфильма про домового «Буба» пришел на избирательный участок в Лысьве Пермского края. Видеозапись предоставил ТИК Лысьвенского округа.

«Помаши. Тут проходят выборы», — говорит пермячка, которая привела человека в ростовой кукле «Бубы» на выборы. Она познакомила его с членами комиссии и отправила «домой». После этого проголосовала сама.

Выборы губернатора Пермского края проходят в регионе с 12 по 14 сентября. Для пермяков организовано свыше 1400 участков, также можно проголосовать дистанционно.

