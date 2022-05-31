В Кургане выяснят, как с воспитанницы детдома списали долг матери

Прокуратура Кургана проверит, законно ли списывали деньги с воспитанницы детдома за долги ее матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская прокуратура проведет проверки после обращения воспитанницы детского дома о блокировке счетов за долги ее матери. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ситуацией также заинтересовался уполномоченный по правам человека по Курганской области.

«Прокурор области Андрей Назаров поручил прокурору Кургана провести проверку законности взыскания задолженности за коммунальные услуги, которыми гражданин фактически не пользовался, а также списание долга за счет детских пособий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Если нарушения будут выявлены, то будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Как заявил URA.RU уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин, он предложил девушке написать обращение в его приемную. Уполномоченный пообещал изучить документы по данному делу.

До этого URA.RU писало, что воспитанница детского дома Марина Зубарева не может приобрести квартиру в Кургане из-за долгов матери, которую ранее лишили родительских прав. Из-за задолженности девушке заблокировали банковские счета и списали детские пособия.