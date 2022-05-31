Реальные зарплаты тюменцев стали меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В первом квартале года социально-экономическая ситуация в Тюменской области стала хуже по ряду пунктов: упали реальные зарплаты, стали выпускать меньше яиц, а из каналов экспорта выпали ряд стран. Это следует из отчета, опубликованного на сайте правительства региона.

«Информация о социально-экономической ситуации в Тюменской области за январь—март 2022 года. Уровень жизни населения. Среднемесячная реальная заработная плата — 99,0% к аналогичному периоду 2021 года (по РФ — 102,7%)», — говорится в отчете властей.

В секторе промышленного производства отмечено снижение темпа добычи полезных ископаемых. Он достиг лишь 96,9% от показателей аналогичного периода 2021 года. И оказался ниже, чем в среднем по России (108,5%). Власти объяснили это снижением добычи нефти, в связи с соглашением со странами ОПЕК+ об ограничении объемов добычи.

Индекс производства сельхозпродукции в первом квартале снизился на 3,2% (по сравнению с РФ отставание в 5,1%). Ощутимо просело производство яиц (удалось достичь всего 36,8% от объемов АППГ). Власти не уточнили, связано ли это с гриппом птиц, вспышка которого была обнаружена на птицефабрике «Боровской».

Изменился список стран, в которые Тюменская область в начале года поставляла товары. По итогам января из него исчезли Финляндия, Нидерланды, Иордания, Норвегия, США и Мальдивы. Но появились Бельгия, Турция, Китай, Вьетнам, Италия, Южная Африка, Израиль, Индия, Португалия, Болгария и Колумбия. На экспорт шли продукция химической промышленности, металлов и деревообработки, оборудование, транспорт, продовольствие и сельхозсырье.

В отношении импорта исчезли поставки из Индии, Венгрии и Великобритании. Однако в список добавились Белоруссия, Латвия, Финляндия и Сингапур. В целом же внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 222,5 млн долларов (на 42,3 млн долларов больше, чем за январь—февраль 2021-го). Экспорта было больше, чем импорта, поэтому положительное сальдо оказалось на уровне 118,7 млн долларов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам