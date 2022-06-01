Контрактника из Перми, погибшего на Украине, наградили посмертно

Орденом награждаются граждане РФ за мужество, самоотверженность и отвагу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса 22 мая погиб 36-летний контрактник из Новых Лядов (Пермский край) Антон Запольских. Военному посмертно присвоили госнаграду.

«22 мая 2022 года в ходе спецоперации на Украине погиб 36-летний контрактник, житель нашего поселка Антон Запольских. Он посмертно награжденный орденом «За мужество и отвагу», — написала администрация поселка Новые Ляды на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Антон Запольских окончил среднюю школу № 129 в начале нулевых и поступил в пермское профессиональное училище № 41. В 2004 году был призван в спортивную роту моторострелковых войск. После, вернулся в родной поселок, работал в ПАО «Т Плюс». В сообщении также говорится, что «Антон очень любил свою Родину, поэтому не смог остаться равнодушным к событиям в ЛНР и ДНР. В апреле 2022 года он ушел служить по контракту».

О начале специальной военной операции на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она предотвратила украинскую атаку по Донбассу и спасла множество жизней.