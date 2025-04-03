Специалисты МЧС России ликвидировали пожар в Березниках

Из-за чего случилось возгорание, еще предстоит узнать (архивное фото)
Пожар в Березниках (Пермский край) на объекте «Сода Хлорат» был полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. По сообщению спасателей, площадь возгорания составила 225 квадратных метра.
В краевом управлении уточнили URA.RU, что на локализацию пожара ушло 56 минут. На ликвидацию открытого горения — 1 час 15 минут. Во время ЧП никто не пострадал. Все детали происшествия — в нашей трансляции.
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