03 апреля 2025

Специалисты МЧС России ликвидировали пожар в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за чего случилось возгорание, еще предстоит узнать (архивное фото)
Из-за чего случилось возгорание, еще предстоит узнать (архивное фото) Фото:

Пожар в Березниках (Пермский край) на объекте «Сода Хлорат» был полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. По сообщению спасателей, площадь возгорания составила 225 квадратных метра.

В краевом управлении уточнили URA.RU, что на локализацию пожара ушло 56 минут. На ликвидацию открытого горения — 1 час 15 минут. Во время ЧП никто не пострадал. Все детали происшествия — в нашей трансляции

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в Березниках (Пермский край) на объекте «Сода Хлорат» был полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. По сообщению спасателей, площадь возгорания составила 225 квадратных метра. В краевом управлении уточнили URA.RU, что на локализацию пожара ушло 56 минут. На ликвидацию открытого горения — 1 час 15 минут. Во время ЧП никто не пострадал. Все детали происшествия — в нашей трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...