03 апреля 2025

«РКС Березники»: сточные воды могут выйти на поверхность из-за ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятная проблема затронет только часть Березников
Вероятная проблема затронет только часть Березников Фото:

В Березниках (Пермский край) из-за возгорания на одной из подстанций появился риск выхода сточных вод на поверхность. Об этом предупредила пресс-служба компании «РКС Березники».

«В связи с отсутствием электроэнергии на главной насосной станции, обеспечивающей перекачку стоков <...>, возможны риски излития сточных вод на рельеф. При этом будет прекращено водоснабжение потребителей левобережной части Березников», — написано на странице коммунальщиков в соцсети «ВКонтакте».

По данным МЧС России, возгорании произошло на объекте «Сода Хлорат». По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее о ЧП — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Березниках (Пермский край) из-за возгорания на одной из подстанций появился риск выхода сточных вод на поверхность. Об этом предупредила пресс-служба компании «РКС Березники». «В связи с отсутствием электроэнергии на главной насосной станции, обеспечивающей перекачку стоков <...>, возможны риски излития сточных вод на рельеф. При этом будет прекращено водоснабжение потребителей левобережной части Березников», — написано на странице коммунальщиков в соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС России, возгорании произошло на объекте «Сода Хлорат». По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее о ЧП — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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