«РКС Березники»: сточные воды могут выйти на поверхность из-за ЧП

В Березниках (Пермский край) из-за возгорания на одной из подстанций появился риск выхода сточных вод на поверхность. Об этом предупредила пресс-служба компании «РКС Березники».
«В связи с отсутствием электроэнергии на главной насосной станции, обеспечивающей перекачку стоков <...>, возможны риски излития сточных вод на рельеф. При этом будет прекращено водоснабжение потребителей левобережной части Березников», — написано на странице коммунальщиков в соцсети «ВКонтакте».
По данным МЧС России, возгорании произошло на объекте «Сода Хлорат». По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее о ЧП — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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