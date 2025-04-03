03 апреля 2025

Коммунальщики выступили с важным заявлением из-за пожара в Березниках. Видео

«РКС Березники»: через час восстановят электроснабжение главной насосной станции
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Березников пообещали восстановить электроснабжение на главной станции в кратчайшие сроки (архивное фото)
Жителям Березников пообещали восстановить электроснабжение на главной станции в кратчайшие сроки (архивное фото) Фото:

Подачу электричества на главной насосной станции (ГНС) в Березниках (Пермский край), обеспечивающей перекачку стоков в левобережной части города, восстановят в течение часа. Об этом сообщила пресс-служба компании «РКС Березники».

«По информации сетевой организации. В течение часа электроснабжение на ГНС будет восстановлено», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее коммунальщики предупреждали горожан, на территории есть риск выхода сточных вод на поверхность. По данным спасателей, в Березниках вечером 3 апреля произошло возгорание на объекте «Сода Хлорат». Мэр города Алексей Казаченко сообщил, что к моменту публикации — восстановлено электроснабжение на «Березниковском содовом заводе». Сейчас идет проверка исправности оборудования. Подробнее о ЧП — узнаете тут.

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Подачу электричества на главной насосной станции (ГНС) в Березниках (Пермский край), обеспечивающей перекачку стоков в левобережной части города, восстановят в течение часа. Об этом сообщила пресс-служба компании «РКС Березники». «По информации сетевой организации. В течение часа электроснабжение на ГНС будет восстановлено», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Ранее коммунальщики предупреждали горожан, на территории есть риск выхода сточных вод на поверхность. По данным спасателей, в Березниках вечером 3 апреля произошло возгорание на объекте «Сода Хлорат». Мэр города Алексей Казаченко сообщил, что к моменту публикации — восстановлено электроснабжение на «Березниковском содовом заводе». Сейчас идет проверка исправности оборудования. Подробнее о ЧП — узнаете тут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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