Подачу электричества на главной насосной станции (ГНС) в Березниках (Пермский край), обеспечивающей перекачку стоков в левобережной части города, восстановят в течение часа. Об этом сообщила пресс-служба компании «РКС Березники».
«По информации сетевой организации. В течение часа электроснабжение на ГНС будет восстановлено», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее коммунальщики предупреждали горожан, на территории есть риск выхода сточных вод на поверхность. По данным спасателей, в Березниках вечером 3 апреля произошло возгорание на объекте «Сода Хлорат». Мэр города Алексей Казаченко сообщил, что к моменту публикации — восстановлено электроснабжение на «Березниковском содовом заводе». Сейчас идет проверка исправности оборудования. Подробнее о ЧП — узнаете тут.
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